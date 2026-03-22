Повне знеструмлення Куби залишило понад 10 мільйонів людей без світла
Київ • УНН
На Кубі стався повторний масштабний блекаут через зупинку енергосистеми. Країна потерпає від дефіциту палива та блокування поставок нафти зі США.
Міністерство енергетики Куби повідомило у суботу, 21 березня, що на всьому острові сталося чергове відключення електроенергії. Без світла залишилися понад 10 мільйонів людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Сталося повне відключення національної електроенергетичної системи. Вже розпочато виконання протоколів з відновлення електропостачання
Додатково
Куба все ще відновлювалася після попереднього загальнонаціонального збою в електромережі, що стався в понеділок - першого з того часу, як США на початку цього року почали блокувати постачання палива з Венесуели.
Незадовго до відключення державна електроенергетична компанія Куби повідомила в соціальних мережах, що очікує дефіцит електроенергії в розмірі 1,704 мегавата у найнапруженіший період суботньої ночі.
З 1959 року, коли кубинські революціонери на чолі з Фіделем і Раулем Кастро повалили режим Фульхенсіо Батисти, країна перебуває під суворим економічним ембарго з боку США. Зокрема, країна пережила попередні періоди серйозної економічної нестабільності, такі як "Особливий період", коли розпад Радянського Союзу в 1991 році позбавив комуністичний уряд Куби основного джерела зовнішньої допомоги.
Водночас брак палива з Мексики та Венесуели практично зупинив весь туризм на острів, порушив роботу освітньої системи, скоротив послуги в лікарнях та завадив фермерам доставляти свою продукцію на ринок.
Нагадаємо
Міністерство фінансів США заявило, що не дозволить Кубі приймати російську нафту, навіть попри те, що острів, який страждає від дефіциту палива, готується прийняти два танкери з нафтою та газом.