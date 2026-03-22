Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Повне знеструмлення Куби залишило понад 10 мільйонів людей без світла

Київ • УНН

 • 5918 перегляди

На Кубі стався повторний масштабний блекаут через зупинку енергосистеми. Країна потерпає від дефіциту палива та блокування поставок нафти зі США.

Повне знеструмлення Куби залишило понад 10 мільйонів людей без світла

Міністерство енергетики Куби повідомило у суботу, 21 березня, що на всьому острові сталося чергове відключення електроенергії. Без світла залишилися понад 10 мільйонів людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Сталося повне відключення національної електроенергетичної системи. Вже розпочато виконання протоколів з відновлення електропостачання

- йдеться в повідомленні відомства.

Додатково

Куба все ще відновлювалася після попереднього загальнонаціонального збою в електромережі, що стався в понеділок - першого з того часу, як США на початку цього року почали блокувати постачання палива з Венесуели.

Незадовго до відключення державна електроенергетична компанія Куби повідомила в соціальних мережах, що очікує дефіцит електроенергії в розмірі 1,704 мегавата у найнапруженіший період суботньої ночі.

З 1959 року, коли кубинські революціонери на чолі з Фіделем і Раулем Кастро повалили режим Фульхенсіо Батисти, країна перебуває під суворим економічним ембарго з боку США. Зокрема, країна пережила попередні періоди серйозної економічної нестабільності, такі як "Особливий період", коли розпад Радянського Союзу в 1991 році позбавив комуністичний уряд Куби основного джерела зовнішньої допомоги.

Водночас брак палива з Мексики та Венесуели практично зупинив весь туризм на острів, порушив роботу освітньої системи, скоротив послуги в лікарнях та завадив фермерам доставляти свою продукцію на ринок.

Міністерство фінансів США заявило, що не дозволить Кубі приймати російську нафту, навіть попри те, що острів, який страждає від дефіциту палива, готується прийняти два танкери з нафтою та газом.

