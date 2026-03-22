Полное обесточивание Кубы оставило более 10 миллионов человек без света

Министерство энергетики Кубы сообщило в субботу, 21 марта, что на всем острове произошло очередное отключение электроэнергии. Без света остались более 10 миллионов человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Уже начато выполнение протоколов по восстановлению электроснабжения - говорится в сообщении ведомства.

Куба все еще восстанавливалась после предыдущего общенационального сбоя в электросети, произошедшего в понедельник - первого с тех пор, как США в начале этого года начали блокировать поставки топлива из Венесуэлы.

Незадолго до отключения государственная электроэнергетическая компания Кубы сообщила в социальных сетях, что ожидает дефицит электроэнергии в размере 1,704 мегаватта в самый напряженный период субботней ночи.

С 1959 года, когда кубинские революционеры во главе с Фиделем и Раулем Кастро свергли режим Фульхенсио Батисты, страна находится под строгим экономическим эмбарго со стороны США. В частности, страна пережила предыдущие периоды серьезной экономической нестабильности, такие как "Особый период", когда распад Советского Союза в 1991 году лишил коммунистическое правительство Кубы основного источника внешней помощи.

В то же время нехватка топлива из Мексики и Венесуэлы практически остановила весь туризм на остров, нарушила работу образовательной системы, сократила услуги в больницах и помешала фермерам доставлять свою продукцию на рынок.

Министерство финансов США заявило, что не позволит Кубе принимать российскую нефть, даже несмотря на то, что остров, страдающий от дефицита топлива, готовится принять два танкера с нефтью и газом.