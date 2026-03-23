Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Куба частично восстановила электроснабжение после очередного коллапса энергосистемы

Более 50% столицы Кубы снова с электричеством после масштабной аварии на электростанции. Дефицит топлива мешает полному восстановлению питания для страны.

Куба частично восстановила электроснабжение после очередного коллапса энергосистемы
На Кубе восстановили электроснабжение значительной части Гаваны после второго за неделю масштабного сбоя энергосистемы. По состоянию на воскресенье свет вернули более чем в половину столицы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Авария произошла после выхода из строя крупной электростанции в провинции Камагуэй, что повлекло за собой каскадный обвал сети и оставило без электроэнергии около 10 миллионов человек.

По данным оператора, в Гаване возобновили работу около 55% домохозяйств и предприятий, а также десятков больниц. Власти планируют запустить крупнейшую нефтяную электростанцию страны, чтобы увеличить генерацию.

В то же время дефицит топлива ограничивает возможности полного восстановления, поэтому во многих регионах отключения продолжаются.

Мы застряли в той же колее. Это абсолютное безумие

– рассказал житель Гаваны Леони Альберто.

Другой житель отметил: "Когда отключается электросеть, социальные сети также выходят из строя. Вы не представляете, что происходит".

Энергосистема страны уже длительное время находится в кризисе, и регулярные отключения стали частью повседневной жизни.

