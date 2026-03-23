Куба частично восстановила электроснабжение после очередного коллапса энергосистемы
Киев • УНН
Более 50% столицы Кубы снова с электричеством после масштабной аварии на электростанции. Дефицит топлива мешает полному восстановлению питания для страны.
На Кубе восстановили электроснабжение значительной части Гаваны после второго за неделю масштабного сбоя энергосистемы. По состоянию на воскресенье свет вернули более чем в половину столицы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Авария произошла после выхода из строя крупной электростанции в провинции Камагуэй, что повлекло за собой каскадный обвал сети и оставило без электроэнергии около 10 миллионов человек.
Восстановление продолжается, но проблемы остаются
По данным оператора, в Гаване возобновили работу около 55% домохозяйств и предприятий, а также десятков больниц. Власти планируют запустить крупнейшую нефтяную электростанцию страны, чтобы увеличить генерацию.
В то же время дефицит топлива ограничивает возможности полного восстановления, поэтому во многих регионах отключения продолжаются.
Жители жалуются на постоянные перебои
Мы застряли в той же колее. Это абсолютное безумие
Другой житель отметил: "Когда отключается электросеть, социальные сети также выходят из строя. Вы не представляете, что происходит".
Энергосистема страны уже длительное время находится в кризисе, и регулярные отключения стали частью повседневной жизни.
