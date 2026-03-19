Бразилия отправила Кубе продовольствие и лекарства на фоне углубляющегося кризиса

Киев • УНН

 • 3498 просмотра

Бразилия направила на Кубу партии продовольствия и лекарств для поддержки населения. Страна страдает от дефицита топлива и регулярных отключений света.

Бразилия направила на Кубу партии продуктов питания и медикаментов, пытаясь поддержать страну, переживающую серьезный экономический и энергетический кризис. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Помощь поступает на фоне дефицита топлива, перебоев с электроэнергией и нехватки базовых товаров, что все сильнее влияет на жизнь населения.

Куба уже длительное время сталкивается с проблемами поставок еды, лекарств и горючего. Из-за дефицита энергии в стране возникают регулярные отключения света, что влияет на транспорт, больницы и инфраструктуру.

Коста-Рика закрыла посольство на Кубе – причина экономический кризис19.03.26, 00:47 • 3682 просмотра

Помощь со стороны Бразилии стала частью более широких усилий отдельных стран поддержать остров в сложный период.

Международная поддержка растет

На фоне обострения ситуации Куба все больше зависит от внешней помощи. В то же время аналитики отмечают, что без стабилизации энергетических поставок кризис может только углубляться.

Ожидается, что гуманитарная поддержка поможет временно смягчить ситуацию, однако не решит системных проблем экономики страны.

российская нефть может частично спасти Кубу от топливного кризиса18.03.26, 00:47 • 10012 просмотров

Степан Гафтко

