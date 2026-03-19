Коста-Рика закрыла посольство на Кубе – причина экономический кризис

Коста-Рика приняла решение закрыть свое посольство на Кубе на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Правительство объяснило шаг сложной экономической обстановкой и проблемами с доступом к базовым товарам, а также ограничениями свободы слова.

Закрытие дипмиссии свидетельствует об охлаждении отношений между странами. Экономический кризис на Кубе, который сопровождается дефицитом ресурсов, все больше влияет на международные контакты Гаваны.

Ожидается, что этот шаг может иметь более широкие дипломатические последствия для региона, где напряженность вокруг Кубы растет.

