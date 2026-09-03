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США розширили санкції проти Куби – під обмеження потрапив онук Рауля Кастро

Київ • УНН

 • 778 перегляди

США внесли до санкційного списку онука Рауля Кастро, кубинський банк і чотири компанії. Вашингтон обіцяє посилювати тиск на Гавану.

США розширили санкції проти Куби – під обмеження потрапив онук Рауля Кастро

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти представників кубинської влади та структур, пов'язаних із фінансовим, енергетичним і гірничодобувним секторами країни. Серед підсанкційних осіб опинився онук колишнього лідера Куби Рауля Кастро Фідель Ернесто Кастро Каліс, повідомив державний секретар США Марко Рубіо, пише УНН.

Деталі

До санкційного списку також внесли державний Banco Exterior de Cuba та 4 кубинські компанії. За даними американського Мінфіну, обмеження торкнулися підприємств, пов'язаних, зокрема, з нафтовою та нікелевою галузями.

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Рубіо звинуватив кубинську владу в тому, що представники правлячої еліти збагачуються завдяки обходу санкцій та іншим незаконним схемам, тоді як населення країни потерпає від економічних проблем.

Вашингтон обіцяє продовжувати тиск на Гавану

Сьогодні я оголосив про введення санкцій проти онука Рауля Кастро Фіделя Ернесто Кастро Каліса, Банку зовнішньої торгівлі Куби та 4 організацій, що входять до корумпованої фінансової та розвідувальної мережі Кастро

– заявив Рубіо.

Держсекретар також наголосив, що адміністрація президента Дональда Трампа має намір і надалі чинити тиск на кубинську владу. За його словами, Вашингтон прагне протидіяти фінансовим мережам та структурам, які, за оцінкою США, підтримують чинний режим.

Нові обмеження стали черговим етапом посилення санкційної політики адміністрації Трампа щодо Куби. До американського санкційного списку 3 вересня внесли загалом 1 фізичну особу та 5 кубинських структур.

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Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Марко Рубіо
Куба
Міністерство фінансів США
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки