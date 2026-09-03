США розширили санкції проти Куби – під обмеження потрапив онук Рауля Кастро

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти представників кубинської влади та структур, пов'язаних із фінансовим, енергетичним і гірничодобувним секторами країни. Серед підсанкційних осіб опинився онук колишнього лідера Куби Рауля Кастро Фідель Ернесто Кастро Каліс, повідомив державний секретар США Марко Рубіо, пише УНН.

До санкційного списку також внесли державний Banco Exterior de Cuba та 4 кубинські компанії. За даними американського Мінфіну, обмеження торкнулися підприємств, пов'язаних, зокрема, з нафтовою та нікелевою галузями.

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Рубіо звинуватив кубинську владу в тому, що представники правлячої еліти збагачуються завдяки обходу санкцій та іншим незаконним схемам, тоді як населення країни потерпає від економічних проблем.

Сьогодні я оголосив про введення санкцій проти онука Рауля Кастро Фіделя Ернесто Кастро Каліса, Банку зовнішньої торгівлі Куби та 4 організацій, що входять до корумпованої фінансової та розвідувальної мережі Кастро