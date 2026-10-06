Гавана
Куба заявила, что переговоры с США не ведутся, а ущерб от эмбарго в 2025 году достиг 8,1 млрд долларов. Гавана обвиняет нефтяную блокаду в продолжительных отключениях.
США внесли в санкционный список внука Рауля Кастро, кубинский банк и четыре компании. Вашингтон обещает усиливать давление на Гавану.
На Кубе произошел очередной общенациональный сбой в энергосистеме из-за изношенного оборудования и эмбарго США. Запасы нефти с последнего российского танкера в марте уже исчерпаны.
15 июля на Кубе полностью восстановили электроснабжение после блэкаута, который оставил без света 9,6 млн жителей. Отключение произошло из-за проблемы с генератором на теплоэлектростанции.
Правительство Кубы раздает оружие гражданским из-за развертывания войск США вблизи острова. Граждан официально призвали готовиться к иностранному вторжению.
Генерал Фрэнсис Донован обсудил безопасность с военными Кубы возле базы Гуантанамо. Переговоры прошли на фоне усиления санкционного давления Вашингтона.
США обвинили Рауля Кастро в убийствах и усилили нефтяную блокаду острова. Трамп стремится к смене режима на Кубе по венесуэльскому сценарию.
Прокуроры США обвинили Рауля Кастро в приказе сбить гражданские самолеты в 1996 году. СМИ отмечают, что этот шаг связан с планами Трампа по смене режима на Кубе.
Президент Мигель Диас-Канель заявил, что военная агрессия США против Кубы приведет к кровопролитию. Гавана отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.
В Гавану прибыло 1700 тонн продуктов и средств гигиены от Мексики и Уругвая. Помощь распределят между детьми, пожилыми людьми и уязвимыми семьями.
Куба отрицает закупку 300 дронов для атак на объекты США. Гавана называет эти обвинения поводом для санкций и возможной военной агрессии.
Куба закупила 300 дронов у рф и Ирана для ударов по базе Гуантанамо и Флориде. США заявляют о готовности к военному ответу на угрозу.
Директор ЦРУ передал Кубе требование Трампа о реформах для начала сотрудничества. США обещают помощь только при условии фундаментальных изменений в стране.
Делегация США во главе с Джоном Рэтклиффом прибыла на Кубу для переговоров. Стороны обсуждают безопасность на фоне критического дефицита топлива на острове.
На Кубе закончились запасы дизеля и мазута из-за блокады США. Из-за энергокризиса закрыты школы, а свет в Гаване выключают на 22 часа в сутки.
С февраля США провели 25 разведывательных полетов у берегов Кубы. Активность возросла после введения Трампом нефтяной блокады острова.
Трамп ввел санкции против кубинских чиновников за коррупцию и нарушения прав человека. Новые меры призваны лишить остров топлива и финансирования.
Танкер доставил 100 тысяч тонн нефти Urals для стабилизации энергосистемы Кубы. Власти отмечают, что топлива хватит лишь на несколько дней работы сети.
Из-за нефтяного эмбарго и дефицита топлива в Гаване закрываются заведения и отменяются авиарейсы. Количество туристов в феврале упало до 77,6 тысячи человек.
В Гаване стороны обсудили экономику и безопасность Кубы. Это первый визит правительственного самолета США со времен Обамы на фоне заявлений Трампа о возможной военной операции.
Правительство Кубы объявило о массовом помиловании женщин, молодежи и иностранцев. Акция состоялась во время энергетического кризиса и усиления ограничений со стороны США.
Белый дом разрешил подсанкционному судну РФ доставить топливо на остров из гуманитарных соображений. Политика санкций и право на задержание судов не изменились.
Президент США заявил об отсутствии претензий к российскому судну из-за гуманитарного кризиса. Танкер "Анатолий Колодкин" везет 730 тысяч баррелей нефти.
Два парусника с медикаментами и едой прибыли на Кубу после исчезновения из-за непогоды. Мексиканские ВМС обнаружили экипажи в безопасности вблизи острова.
Мексиканские ВМС обнаружили два судна с гуманитарным грузом и девятью членами экипажа. Корабли продолжают свое движение в Гавану, моряки в безопасности.
Два корабля с продовольствием исчезли по пути из Исла-Мухерес в Гавану без сигнала SOS. Мексиканская авиация проводит поиски экипажей разных наций.
Более 50% столицы Кубы снова с электричеством после масштабной аварии на электростанции. Дефицит топлива мешает полному восстановлению питания для страны.
Заместитель главы МИД Кубы заявил о невозможности смены власти ради сделки с Вашингтоном. Политическая система страны не является предметом торга с США.
Танкер Sea Horse с российским дизтопливом изменил пункт назначения после обновления санкций США. Куба остается в энергетическом кризисе без поставок нефти.
Власти Кубы разрешили эмигрантам инвестировать в частный сектор и банки. Страна восстанавливает энергоснабжение после шестого за год масштабного блэкаута.