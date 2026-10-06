Корабль с гумапомощью от Мексики и Уругвая пришвартовался в Гаване на фоне обострения напряженности между США и Кубой

В Гавану прибыло 1700 тонн продуктов и средств гигиены от Мексики и Уругвая. Помощь распределят между детьми, пожилыми людьми и уязвимыми семьями.