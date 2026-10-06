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Гавана

Столица Республики Куба
Гавана была основана испанскими колонизаторами в 1519 году под названием Сан-Кристобаль-де-ла-Абана. Сначала поселение располагалось на южном побережье острова, но впоследствии его перенесли в более удобную бухту на севере. Благодаря выгодному расположению на пути испанских галеонов город быстро превратился в важнейший порт Испанской колониальной империи в Карибском бассейне. В 1762 году Гавану ненадолго захватили британские войска во время Семилетней войны. После Испано-американской войны 1898 года остров перешёл под контроль США, а в 1902 году Гавана стала столицей независимой Кубы. Кубинская революция 1959 года, возглавленная Фиделем Кастро, коренным образом изменила политический строй страны и историческую судьбу города. Коммунистический режим значительно отбросил развитие всей страны. Численность населения составляет более 2 миллионов 300 тысяч человек — около 20% всего населения страны.
1519
Основание Сан-Кристобаль-де-ла-Абана
1592
Предоставление статуса города испанской короной
1762
Временный захват британскими войсками
1898
Испано-американская война, оккупация США
1902
Столица независимой Кубы
1959
Кубинская революция
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