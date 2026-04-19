США и Куба провели первые дипломатические переговоры за последние 10 лет
В Гаване стороны обсудили экономику и безопасность Кубы. Это первый визит правительственного самолета США со времен Обамы на фоне заявлений Трампа о возможной военной операции.
США и Куба провели первые за 10 лет переговоры. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что встреча состоялась в Гаване и стала сигналом возможного дипломатического сдвига между странами.
Встреча сама по себе знаменует собой дипломатический прорыв, поскольку это первый случай, когда правительственный самолет США приземлился со времени визита президента Обамы десять лет назад, который стремился к сближению
Указывается, что стороны обсудили экономическую ситуацию на Кубе, вопросы свобод и безопасности. Кроме того, США предложили помощь в восстановлении интернет-связи на острове.
Контекст
На днях президент США Дональд Трамп предположил, что Вашингтон может "заняться" Кубой после завершения операции в Иране.
По информации Defense Express, сейчас Куба активизировала военные учения на фоне заявлений Трампа о возможной силовой операции, при этом состояние ее противовоздушной обороны и авиации вызывает серьезные сомнения.
Президент Кубы отказался уходить в отставку из-за подозрений в отношении США10.04.26, 04:33 • 4052 просмотра