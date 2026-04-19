$43.6451.42
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.4м/с
80%
749мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Руслан Кравченко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 22256 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 18079 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 26012 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 50492 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 56013 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
ЗРК Бук

США и Куба провели первые дипломатические переговоры за последние 10 лет

Киев • УНН

 • 582 просмотра

В Гаване стороны обсудили экономику и безопасность Кубы. Это первый визит правительственного самолета США со времен Обамы на фоне заявлений Трампа о возможной военной операции.

США и Куба провели первые дипломатические переговоры за последние 10 лет

США и Куба провели первые за 10 лет переговоры. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что встреча состоялась в Гаване и стала сигналом возможного дипломатического сдвига между странами.

Встреча сама по себе знаменует собой дипломатический прорыв, поскольку это первый случай, когда правительственный самолет США приземлился со времени визита президента Обамы десять лет назад, который стремился к сближению

- говорится в статье.

Указывается, что стороны обсудили экономическую ситуацию на Кубе, вопросы свобод и безопасности. Кроме того, США предложили помощь в восстановлении интернет-связи на острове.

Контекст

На днях президент США Дональд Трамп предположил, что Вашингтон может "заняться" Кубой после завершения операции в Иране.

По информации Defense Express, сейчас Куба активизировала военные учения на фоне заявлений Трампа о возможной силовой операции, при этом состояние ее противовоздушной обороны и авиации вызывает серьезные сомнения.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Куба
Барак Обама
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран