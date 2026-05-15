Директор ЦРУ передал Кубе послание от Трампа — Reuters

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в четверг передал послание президента США Дональда Трампа высокопоставленным чиновникам Кубы в Гаване о том, что США будут "серьезно взаимодействовать" с правительством острова по экономическим вопросам и вопросам безопасности "только при условии, что оно осуществит фундаментальные изменения", сообщил Reuters чиновник ЦРУ, пишет УНН.

Детали

Визит Рэтклиффа, похоже, был лишь вторым визитом директора ЦРУ на Кубу со времен революции 1959 года, совершенной бывшим лидером Фиделем Кастро, что подчеркивает редкий момент контактов на высоком уровне между двумя странами.

Чиновник ЦРУ, пожелавший остаться анонимным, не уточнил конкретных изменений, которых требует Трамп.

ЦРУ в X тем временем опубликовало ряд фото с подписью "Гавана, Куба".

США десятилетиями требовали от Кубы открыть свою государственную экономику, выплатить репарации за имущество, экспроприированное правительством Кастро, и провести "свободные и честные" выборы.

Рэтклифф прибыл на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Гаваной.

Трамп усилил давление на Кубу, фактически введя топливную блокаду на острове, угрожая пошлинами странам, поставляющим ему топливо, что вызвало, казалось бы, бесконечные перебои с электроэнергией и нанесло новые удары по и без того больной экономике острова, пишет издание.

В среду вечером по всей Гаване вспыхнули массовые протесты на фоне того, как веерные отключения электроэнергии в некоторых частях города длились до 24 часов и более, угрожая сохранности продуктов питания и осложняя сон многим жителям.

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы заявил, что в стране закончилось дизельное топливо и мазут, а ее энергосеть перешла в "критическое" состояние.

Куба первой сообщила о визите Рэтклиффа в заявлении, в котором говорится, что он провел переговоры со своим кубинским коллегой в Министерстве внутренних дел в Гаване. Имена должностных лиц, с которыми он встретился, не уточняются.

"Обе стороны... подчеркнули свою заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами в интересах безопасности обеих стран, а также региональной и международной безопасности", – говорится в заявлении.

Представители Кубы заявили, что остров не представляет угрозы национальной безопасности США, говорится в заявлении.

По словам свидетеля Reuters, заявление было опубликовано после того, как в четверг днем был замечен самолет правительства США, вылетавший из международного аэропорта Гаваны.

Чиновник ЦРУ сказал, что среди кубинцев, с которыми встретился Рэтклифф, были Раулито Родригес Кастро, министр внутренних дел Ласаро Альварес Касас и руководитель разведывательных служб острова.

Рэтклифф передал "сообщение Трампа о том, что Соединенные Штаты готовы серьезно заниматься экономическими и вопросами безопасности, но только если Куба осуществит фундаментальные изменения", сказал чиновник.

Стороны также обсудили "сотрудничество в области разведки, экономическую стабильность и вопросы безопасности, все на фоне того, что Куба больше не может быть безопасным убежищем для противников в Западном полушарии", добавил чиновник.

Чиновник не назвал противников, о которых они говорили.

Рэтклифф стремился начать предметные переговоры относительно шагов, которые Гавана должна предпринять для построения продуктивных отношений с Вашингтоном, сказал чиновник.

Чиновник сравнил возможность сотрудничества с Венесуэлой, где враждебность сменилась неуверенным сотрудничеством после военной операции США в январе, в результате которой был свергнут президент Николас Мадуро, доставленный в США для предъявления обвинений в торговле наркотиками.

Мадуро признал себя невиновным.

По словам чиновника, у Кубы есть редкая возможность стабилизировать свою приходящую в упадок экономику, но добавил, что шанс улучшить условия для почти 10 миллионов ее населения не будет длиться вечно.

Трамп угрожал, что Куба будет "следующей" после Венесуэлы, отмечает издание.

Должностные лица обеих стран в начале этого года признали, что они ведут переговоры, но переговоры, похоже, провалились на фоне продолжающейся топливной блокады США, указывает издание.

Рэтклифф посетил Венесуэлу после операции, в результате которой был свергнут Мадуро. Как сообщало ранее агентство Reuters, он провел переговоры с временным президентом Делси Родригес, чтобы обсудить стремление администрации Трампа к сотрудничеству.

