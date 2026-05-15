Директор ЦРУ прибыл в Гавану на переговоры на фоне топливной блокады Кубы со стороны США — СМИ
Киев • УНН
Делегация США во главе с Джоном Рэтклиффом прибыла на Кубу для переговоров. Стороны обсуждают безопасность на фоне критического дефицита топлива на острове.
Делегация США во главе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом прибыла в столицу Кубы Гавану на фоне напряженности из-за топливной блокады островного государства со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на Кубу с момента возвращения на пост, а несколько дней назад заявил, что два давних противника "собираются переговорить". Представители Кубы на встрече подчеркнули, что Куба не представляет угрозы для национальной безопасности США.
Обе стороны также подчеркнули свою заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами в интересах безопасности обеих стран, а также региональной и международной безопасности
Указывается, что официальные лица обеих стран в начале этого года признали, что ведут переговоры, которые, похоже, провалились на фоне продолжающейся топливной блокады США.
Напомним
Куба полностью исчерпала запасы дизельного топлива и мазута, заявил министр энергетики страны Висенте де ла О Леви.
