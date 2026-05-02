Трамп ввел новые санкции против высокопоставленных чиновников и силовиков Кубы

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против высокопоставленных чиновников Кубы. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Отмечается, что это является частью многомесячных усилий администрации Трампа по "усилению экономического давления и давления в сфере безопасности на острове".

Трамп подписал исполнительный указ о введении новых санкций против организаций, лиц или аффилированных лиц, которые поддерживают аппарат безопасности кубинского режима, являются соучастниками коррупции в правительстве или серьезных нарушений прав человека — говорится в информационном бюллетене Белого дома.

Указ также позволяет Государственному департаменту и Министерству финансов вводить еще более жесткие экономические наказания против любого, кто связан с лицами, подпадающими под санкции.

Издание указывает, что Трамп неоднократно угрожал "левому кубинскому правительству" на фоне усиления усилий США лишить Кубу топлива и финансирования.

19 апреля США и Куба провели первые за 10 лет переговоры. Встреча состоялась в Гаване и стала сигналом возможного дипломатического сдвига между странами.

