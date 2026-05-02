Трамп ввел новые санкции против высокопоставленных чиновников и силовиков Кубы

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

Трамп ввел санкции против кубинских чиновников за коррупцию и нарушения прав человека. Новые меры призваны лишить остров топлива и финансирования.

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против высокопоставленных чиновников Кубы. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Отмечается, что это является частью многомесячных усилий администрации Трампа по "усилению экономического давления и давления в сфере безопасности на острове".

Трамп подписал исполнительный указ о введении новых санкций против организаций, лиц или аффилированных лиц, которые поддерживают аппарат безопасности кубинского режима, являются соучастниками коррупции в правительстве или серьезных нарушений прав человека

— говорится в информационном бюллетене Белого дома.

Указ также позволяет Государственному департаменту и Министерству финансов вводить еще более жесткие экономические наказания против любого, кто связан с лицами, подпадающими под санкции.

Издание указывает, что Трамп неоднократно угрожал "левому кубинскому правительству" на фоне усиления усилий США лишить Кубу топлива и финансирования.

19 апреля США и Куба провели первые за 10 лет переговоры. Встреча состоялась в Гаване и стала сигналом возможного дипломатического сдвига между странами.

Сенат США отклонил инициативу демократов по ограничению блокады Кубы и полномочий Трампа

Вадим Хлюдзинский

