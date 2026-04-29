Сенат США отклонил инициативу демократов по ограничению блокады Кубы и полномочий Трампа

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Сенат США отклонил требование демократов согласовывать с Конгрессом блокаду Кубы. Республиканцы сохранили право Трампа самостоятельно усиливать давление на остров.

Фото: АР

Сенат США не поддержал законопроект демократов, который требовал бы от президента Дональда Трампа получать одобрение Конгресса для прекращения или расширения энергетической блокады Кубы. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Голосование завершилось с результатом 51 против 47 – республиканцы заблокировали резолюцию, заявив, что она юридически необоснованна, так как США не находятся в состоянии войны с Кубой. Единственным демократом, поддержавшим отклонение, стал Джон Феттерман, в то время как республиканцы Сьюзен Коллинз и Рэнд Пол выступили против позиции своей партии.

Политическое противостояние вокруг Кубы

Инициатива демократов предусматривала ограничение возможности президента применять силу или усиливать блокаду без согласования Конгресса. Автор законопроекта Тим Кейн заявил, что действия США уже имеют признаки "боевых действий", так как блокада вызывает гуманитарные последствия, включая перебои с водой, электроэнергией и рост цен на продукты.

Республиканцы в свою очередь подчеркивают, что администрация Трампа оказывает давление на власти Кубы с целью прекращения политических репрессий и проведения реформ. Сам Трамп ранее заявлял, что после войны с Ираном планирует сосредоточиться на Кубе и обещал "новый рассвет" для страны.

