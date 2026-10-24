Трамп пообещал заняться Кубой "на обратном пути из Ирана"
Киев • УНН
Трамп заявил, что США займутся Кубой после Ирана, а Рубио завершит сделку. Рубио призвал кубинцев сотрудничать с ЦРУ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "займётся Кубой" после урегулирования вопросов с Ираном и отправит туда главного американского дипломата для завершения сделки. Госсекретарь США Марко Рубио тем временем призвал тех, кто стремится к переменам на Кубе, сотрудничать с ЦРУ. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
"Мы займёмся Кубой на обратном пути из Ирана... затем мы отправим Марко Рубио, чтобы завершить сделку", — сказал Трамп на митинге во Флориде.
"Для тех, кто стремится к позитивным переменам на Кубе, сейчас самое время", — написал в пятницу в X Рубио, который занимался значительной частью политики Трампа в отношении Кубы.
Рубио призвал тех, кто разочарован правительством Кубы, "воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться желаемых перемен посредством конфиденциального партнёрства с ЦРУ", не вдаваясь в дальнейшие подробности.
Администрация Трампа ранее заявляла, что её целью является смена коммунистического правительства Кубы.
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Нефтяная блокада, введённая США в начале этого года, создала для Кубы серьёзную нагрузку на фоне борьбы страны с дефицитом топлива и перебоями в электроснабжении, которые усугубляются из-за неисправной инфраструктуры.
Вашингтон поддерживает эмбарго в отношении Кубы уже более 60 лет.
Администрация Трампа усиливает давление на Гавану после того, как в январе американские военные захватили тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время смертоносного рейда.
Министр иностранных дел Кубы заявил в прошлом месяце на Генеральной Ассамблее ООН, что Куба всегда будет открыта для диалога с Вашингтоном.
Эксперты ООН по правам человека осудили нефтяную блокаду как нарушение международного права, тогда как правозащитники утверждают, что угрозы администрации Трампа отражают империалистический подход, отмечает издание.
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