Трамп пообіцяв зайнятися Кубою "на зворотному шляху з Ірану"





Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "займеться Кубою" після вирішення справ з Іраном і відправить туди топдипломата США для завершення угоди. Державний секретар США Марко Рубіо тим часом закликав тих, хто прагне змін на Кубі, співпрацювати з ЦРУ. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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"Ми займемося Кубою на зворотному шляху з Ірану... потім ми відправимо Марко Рубіо, щоб завершити угоду", – сказав Трамп на мітингу у Флориді.

"Тим, хто прагне створити позитивні зміни на Кубі – зараз саме час", – сказав Рубіо, який займався значною частиною політики Трампа щодо Куби, у п’ятницю в X.

Рубіо закликав тих, хто розчарований урядом Куби, "скористатися цією можливістю, щоб створити бажані зміни через дискретне партнерство з ЦРУ", не вдаючись до подальших подробиць.

Адміністрація Трампа раніше заявляла, що її метою є зміна комуністичного уряду Куби.

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Нафтова блокада, запроваджена США на початку цього року, створила для Куби серйозне навантаження, на тлі того, як вона бореться з дефіцитом палива та відключеннями електроенергії, що посилюються через несправну інфраструктуру.

Вашингтон підтримує ембарго на Кубу вже понад 60 років.

Адміністрація Трампа посилює тиск на Гавану після того, як у січні американські військові захопили тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час смертоносного рейду.

Міністр закордонних справ Куби заявив минулого місяця на Генеральній Асамблеї ООН, що Куба завжди буде відкрита для діалогу з Вашингтоном.

Експерти ООН з прав людини засудили нафтову блокаду як порушення міжнародного права, тоді як правозахисники стверджують, що погрози адміністрації Трампа відображають імперіалістичний підхід, зазначає видання.

Минулого місяця Трамп передбачив, що США та Куба досягнуть угоди, і що він не вважає, що військові дії будуть необхідними.

Трамп заявив, що США та Куба укладуть угоду і військові дії не знадобляться