Суд у США видав ордер на арешт ексглави Куби Рауля Кастро - ЗМІ

Рауль Кастро

Рішення про арешт 95-річного Рауля Кастро, який до 2021 року був першим секретарем ЦК Комуністичної партії Куби, ухвалив суд у штаті Флорида, передає УНН із посиланням на DW і Miami Herald, передає УНН.

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На думку американського суду, є достатньо підстав вважати, що 1996 року Рауль Кастро вступив у злочинну змову з агентами кубинської розвідки з метою скоєння вбивства першого ступеня.

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У тому році кубинські винищувачі збили над Флоридською протокою два цивільні літаки Cessna гуманітарної організації Brothers to the Rescue, які шукали в морі кубинських біженців, що зазнають лиха. При цьому загинули троє громадян США та один громадянин Куби. Рауль Кастро був тоді міністром оборони Куби.

Звинувачення йому було пред'явлено у травні. Незабаром після того, як США провели військову операцію у Венесуелі і захопили її правителя Ніколаса Мадуро, Дональд Трамп пригрозив Кубі "укласти угоду, поки не пізно".

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