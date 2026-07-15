На Кубе восстановили электроснабжение после третьего блэкаута за две недели
Киев • УНН
15 июля на Кубе полностью восстановили электроснабжение после блэкаута, который оставил без света 9,6 млн жителей. Отключение произошло из-за проблемы с генератором на теплоэлектростанции.
В среду, 15 июля, на Кубе было восстановлено электроснабжение – до этого остров в Карибском море пережил три блэкаута за две недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP News.
Детали
По данным государственной энергетической компании UNE, последнее отключение началось примерно в 11:05 утра (15:05 по Гринвичу) во вторник, оставив без электроэнергии 9,6 миллиона жителей страны.
После постепенного восстановления электроснабжения в течение ночи UNE сообщила рано утром в среду, что электросеть полностью восстановила работу в 7:00 утра по местному времени (11:00 по Гринвичу).
Как сообщают СМИ, отключение было вызвано проблемой с генераторным агрегатом на теплоэлектростанции, что привело к "внезапному изменению частоты".
В столице Гаване отключения электроэнергии продолжались более 30 часов подряд, тогда как в отдаленных провинциях на восстановление электроснабжения потребовалось несколько дней.
Дефицит топлива сделал национальную энергосистему более уязвимой к отключениям и практически сделал невозможным использование аварийных генераторов
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Ранее Куба обвинила США в ведении "многоуровневой и нетрадиционной войны" против страны, заявив, что американское нефтяное эмбарго вызвало энергетический кризис на острове.