рф ищет пушечное мясо в Индонезии для войны против Украины - разведка

Индонезия стала ещё одной страной, граждан которых россия активно вербует для войны против Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передаёт УНН.

Кремль ищет новое пушечное мясо на островах Индонезии. россия продолжает систематически привлекать иностранцев к участию в войне против Украины

По информации разведки, таким образом москва пополняет личный состав на фронте, а также использует иностранных военнослужащих в своей пропаганде.

Для кремля каждый завербованный чужеземец выполняет сразу несколько функций: в частности, закрывает кадровую дыру на фронте и служит аргументом пропаганды о якобы глобальной поддержке "сво". Ещё одна причина вербовки иностранцев - растущее недовольство внутри страны социально-экономическим положением, войной и планами новой волны мобилизации (показатели недовольства достигают 69%) и, соответственно, сокращением числа желающих добровольно заключить контракт. Индонезия стала последним примером этой модели

Служба внешней разведки Украины получила документы как минимум на восемь граждан Индонезии, которых завербовали в ряды оккупационной армии рф.

Схема, по которой москва ищет иностранное пушечное мясо, уже отработана на десятках других стран. Обещания высоких выплат, небоевой работы, ускоренного получения гражданства рф и социальных гарантий привлекают людей, которые чаще всего даже не представляют, куда их на самом деле отправляют

По имеющейся информации, аналогичная модель ранее сработала и с гражданами Непала, Кубы, Кении и Индии. Так, большинство из них оказывались на передовой без подготовки, а часть погибала уже в первые недели.

Индонезия, крупнейшая мусульманская страна мира с населением более 280 миллионов человек, пополнила список стран, которые стали для Кремля очередным рынком дешёвой рабочей силы для войны