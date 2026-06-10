Куба может получить крупнейшую партию топлива из США со времен введения эмбарго

Американская компания Vanguard Energy ведет переговоры о поставке на Кубу 250 тысяч баррелей бензина и дизельного топлива, что может стать крупнейшей поставкой американского топлива на остров с 1960 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Президент компании Мэтью Кланн заявил, что топливо предназначено исключительно для частного сектора. Vanguard уже арендовала резервуары для хранения на Кубе и получила предварительное одобрение местных властей. Груз будет состоять из 100 тысяч баррелей бензина и 150 тысяч баррелей дизельного топлива.

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Энергетический кризис на острове обострился после сокращения поставок из Венесуэлы и проблем с альтернативными источниками импорта. Из-за дефицита топлива страна регулярно сталкивается с длительными отключениями электроэнергии и протестами населения.

В феврале кубинские власти разрешили частным компаниям импортировать топливо, что ранее было исключительной прерогативой государства. После этого Vanguard начала осуществлять небольшие поставки.

Сделка еще не завершена

Компания уже обеспечила судно под флагом США и договорилась о поставках топлива с нефтеперерабатывающего завода в Техасе. Также подписано соглашение об использовании топливных резервуаров на Кубе.

Несмотря на продвинутую стадию переговоров, окончательное решение по реализации проекта пока не принято.

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