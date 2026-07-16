Пентагон рассматривает военную операцию против Кубы, включая воздушное нападение - СМИ
Киев • УНН
Пентагон обсуждает возможность военной операции против Кубы, включая воздушное нападение с участием тысяч солдат. В то же время чиновники считают это пока маловероятным из-за сосредоточения на Иране.
В Пентагоне рассматривают возможность начала военной операции против Кубы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников, "осведомленных о ходе обсуждений", информирует УНН.
Детали
По их словам, рассматривается ряд вариантов возможных действий против острова, включая воздушное нападение с участием тысяч американских солдат.
Пентагон перебросил самолеты, разведывательные средства и другие ресурсы из других географических регионов на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Чиновники ... заявили, что перенос фокуса на Кубу в настоящее время маловероятен, учитывая возобновление военных операций против Ирана на прошлой неделе
В то же время пресс-секретарь Пентагона Джоэль Вальдес заявил, что ведомство "не комментирует гипотетические военные операции".
Контекст
В июне президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная американская операция на Кубе может развиваться по сценарию быстрого захвата власти в Венесуэле, которое произошло в начале года.
На днях Куба обвинила США в ведении "многоуровневой и нетрадиционной войны" из-за нефтяного эмбарго, которое вызвало энергетический кризис. США отвергли обвинения, назвав заявления пропагандой.
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