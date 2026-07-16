Пентагон рассматривает военную операцию против Кубы, включая воздушное нападение - СМИ

$44.880.2151.200.14
ukenru
20:38 • 6894 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
15 июля, 18:14 • 16280 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
15 июля, 15:55 • 26187 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 32499 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
15 июля, 12:29 • 24897 просмотра
Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп
15 июля, 12:13 • 20131 просмотра
путин приказал перевести морские ядерные силы рф в полную боеготовность - патрушев
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 25445 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 08:57 • 30873 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
15 июля, 08:53 • 29890 просмотра
ЕС согласился предоставить временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных
15 июля, 08:39 • 23842 просмотра
Командир Сил беспилотных систем "Мадьяр" показал видео операции "МоЛоЧКа"Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.5м/с
74%
748мм
Популярные новости
Во Львове женщина получила телесные повреждения во время конфликта с сотрудниками ТЦК, открыто производство - полиция15 июля, 16:27 • 9996 просмотра
Иран отвергает переговоры с США и обещает решительный ответ на удары15 июля, 16:51 • 5674 просмотра
Германия и Италия экстрадировали в Украину экс-депутата и чиновника, подозреваемых в многомиллионных экономических преступлениях - ГенпрокурорPhoto15 июля, 17:09 • 7364 просмотра
Фёдоров теряет пост министра обороны, Зеленский предложит на его место Клименко - нардеп15 июля, 17:20 • 4712 просмотра
Под Киевом мужчина угрожает прыгнуть с окна 22-го этажа15 июля, 19:26 • 7244 просмотра
публикации
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 26192 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 18818 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 32502 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 25578 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 25446 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Урсула фон дер Ляйен
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 19850 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 117965 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 155226 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 151427 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 134122 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Bayraktar TB2
NLAW
Крылатая ракета Storm Shadow
Saab JAS 39 Gripen

Пентагон рассматривает военную операцию против Кубы, включая воздушное нападение - СМИ

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Пентагон обсуждает возможность военной операции против Кубы, включая воздушное нападение с участием тысяч солдат. В то же время чиновники считают это пока маловероятным из-за сосредоточения на Иране.

Пентагон рассматривает военную операцию против Кубы, включая воздушное нападение - СМИ

В Пентагоне рассматривают возможность начала военной операции против Кубы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников, "осведомленных о ходе обсуждений", информирует УНН.

Детали

По их словам, рассматривается ряд вариантов возможных действий против острова, включая воздушное нападение с участием тысяч американских солдат.

Пентагон перебросил самолеты, разведывательные средства и другие ресурсы из других географических регионов на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Чиновники ... заявили, что перенос фокуса на Кубу в настоящее время маловероятен, учитывая возобновление военных операций против Ирана на прошлой неделе

- пишет издание.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джоэль Вальдес заявил, что ведомство "не комментирует гипотетические военные операции".

Контекст

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная американская операция на Кубе может развиваться по сценарию быстрого захвата власти в Венесуэле, которое произошло в начале года.

На днях Куба обвинила США в ведении "многоуровневой и нетрадиционной войны" из-за нефтяного эмбарго, которое вызвало энергетический кризис. США отвергли обвинения, назвав заявления пропагандой.

Глава МИД Кубы заявил об отсутствии прогресса в переговорах с США01.07.26, 02:38 • 3790 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Куба
Пентагон
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран