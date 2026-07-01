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Глава МИД Кубы заявил об отсутствии прогресса в переговорах с США

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что переговоры с США не демонстрируют прогресса, а санкции ухудшают гуманитарную ситуацию. Он подчеркнул готовность Гаваны к диалогу, несмотря на разногласия.

Глава МИД Кубы заявил об отсутствии прогресса в переговорах с США

Переговоры между Кубой и Соединенными Штатами не демонстрируют никакого прогресса, а американские санкции продолжают ухудшать гуманитарную и экономическую ситуацию на острове. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам главы кубинской дипломатии, санкции США негативно влияют на экономику страны, которая переживает острую нехватку продовольствия, топлива, лекарств и электроэнергии.

Переговоры между Кубой и США не показывают никакого прогресса. Поведение делегаций правительства США – в целом уважительное – сопровождается постоянными угрозами в адрес Кубы, применением принудительных мер и оскорбительными заявлениями относительно независимости нашей страны

– сказал Родригес во время пресс-конференции в Гаване.

Куба заявляет о готовности к диалогу

В то же время Родригес подчеркнул, что Гавана, несмотря на разногласия, готова продолжать диалог с Вашингтоном.

Несмотря на это, Куба остается открытой к диалогу и мирному решению разногласий на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела Кубы

– заявил министр.

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Reuters отмечает, что Государственный департамент США не прокомментировал заявления кубинской стороны. В то же время Вашингтон традиционно обосновывает санкции необходимостью заставить правительство Кубы провести политические изменения, тогда как Гавана отрицает, что представляет угрозу национальной безопасности США.

Кроме того, Родригес обвинил США в давлении на государства-члены ООН с целью отложить дебаты, запланированные на 7 июля, по американским санкциям против Кубы. Эти дебаты традиционно предшествуют голосованию Генеральной Ассамблеи ООН с призывом к отмене эмбарго, которое имеет рекомендательный характер.

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Степан Гафтко

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