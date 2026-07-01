Глава МИД Кубы заявил об отсутствии прогресса в переговорах с США

Переговоры между Кубой и Соединенными Штатами не демонстрируют никакого прогресса, а американские санкции продолжают ухудшать гуманитарную и экономическую ситуацию на острове. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, сообщает Reuters, пишет УНН.

По словам главы кубинской дипломатии, санкции США негативно влияют на экономику страны, которая переживает острую нехватку продовольствия, топлива, лекарств и электроэнергии.

Переговоры между Кубой и США не показывают никакого прогресса. Поведение делегаций правительства США – в целом уважительное – сопровождается постоянными угрозами в адрес Кубы, применением принудительных мер и оскорбительными заявлениями относительно независимости нашей страны