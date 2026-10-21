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Россия встала на защиту Рауля Кастро после выдачи ордера на его арест в США

Киев • УНН

 • 3102 просмотра

США обвиняют Рауля Кастро в гибели четырех человек при сбитии самолетов в 1996 году. Россия назвала ордер политической местью.

Россия встала на защиту Рауля Кастро после выдачи ордера на его арест в США

Россия резко осудила ордер на арест бывшего президента Кубы Рауля Кастро, выданный в американском штате Флорида. 95-летнего политика обвиняют в причастности к гибели 4 американцев в результате сбития гражданских самолетов в 1996 году. Об этом сообщает BNS со ссылкой на заявления американской и российской сторон, пишет УНН.

Детали

Речь идет о событиях 24 февраля 1996 года, когда кубинские военные сбили 2 самолета организации "Братья спасения". Она помогала кубинцам, которые пытались морем добраться до Флориды.

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил, что Кастро лично приказал уничтожить самолеты, и подчеркнул необходимость привлечь его к ответственности.

Рауль Кастро хладнокровно приказал убить 4 жителей Флориды, и Флорида никогда не перестанет требовать ответственности за этот коммунистический заговор

– заявил прокурор.

Москва назвала обвинения сфабрикованными

Министерство иностранных дел России категорически отвергло обвинения против Кастро, назвав ордер политически мотивированным. В Москве заявили о "нерушимой солидарности" с кубинским руководством.

США расширили санкции против Кубы — под ограничения попал внук Рауля Кастро03.09.26, 23:59 • 5463 просмотра

Российский МИД также назвал преследование Кастро местью антикубинских политических сил в Майами. В то же время действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что американские обвинения не имеют правовых оснований.

Ордер выдали на фоне усиления давления администрации Дональда Трампа на Кубу. Ранее, в мае, против Рауля Кастро уже выдвинули федеральные обвинения в США, связанные с тем же инцидентом 1996 года.

Суд в США выдал ордер на арест экс-главы Кубы Рауля Кастро — СМИ19.10.26, 20:59 • 5330 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
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Соединённые Штаты
Флорида