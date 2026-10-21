росія стала на захист Рауля Кастро після видачі ордера на його арешт у США

$45.000.1450.530.03
ukenru
04:47 • 68 перегляди
США сьогодні запропонують путіну тристоронню зустріч із Зеленським і Трампом для завершення війни – Politico
04:20 • 3420 перегляди
Нічні удари по Україні: які регіони атакувала росія та що відомо про наслідкиPhoto
03:17 • 11105 перегляди
В окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під удар потрапила будівля оператора зв'язку "Лугаком"
02:38 • 12975 перегляди
Посланець путіна дмитрієв підхопив погрози Трампа Зеленському щодо завершення війниPhotoVideo
01:55 • 12336 перегляди
Болгарія відмовилася брати участь у новому кредиті для України та пов'язала протести в Європі з війною в Україні
00:55 • 13242 перегляди
Саме Маск наказав обмежити роботу Starshield для України та міг узгодити це з Трампом – WSJ
00:17 • 13063 перегляди
Як так сталося, що російський супутник ледь не зіткнувся з ICEYE, який збирає розвіддані для ЗСУ
23:38 • 12545 перегляди
У Польщі знайшли останки понад 40 українців, імовірно вбитих під час масової різанини 1944 рокуPhoto
22:56 • 14703 перегляди
Трамп заявив, що російські танки застрягли під Києвом у 2022 році через найсильніший за 10 років дощVideo
20 жовтня, 22:17 • 12100 перегляди
Віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування через гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.6м/с
94%
760мм
Популярнi новини
Сиве волосся і м'який капелюх - Двейн "Скеля" Джонсон перевтілився до невпізнання заради нової роліPhoto20 жовтня, 19:08 • 14344 перегляди
Принц Гаррі заявив про бажання "відпустити минуле" і примиритися з батьком і братом20 жовтня, 20:10 • 13415 перегляди
Зірка "Мамма Міа!" Аманда Сейфрід розповіла про життя після розриву з чоловіком20 жовтня, 21:08 • 11329 перегляди
У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів23:06 • 10930 перегляди
Трамп щонайменше тричі жорстко нахамив журналістам під час пресконференції в Білому доміVideo00:06 • 7362 перегляди
Публікації
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло20 жовтня, 19:30 • 22131 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море20 жовтня, 17:50 • 31987 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
Ексклюзив
20 жовтня, 17:23 • 28223 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль20 жовтня, 13:37 • 35251 перегляди
Чи можна звільнитися з військової служби, перебуваючи в СЗЧ і які є нюанси: пояснення юриста
Ексклюзив
20 жовтня, 13:08 • 34105 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Йонас Гахр Сторе
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Норвегія
Осло
Реклама
УНН Lite
У Фінській затоці знайшли британський корабель, який затонув понад 160 років томуPhoto03:05 • 3552 перегляди
Ріанна розлютилася через розголошення її музичних планів: A$AP Rocky розповів про наслідки02:05 • 5066 перегляди
Дженніфер Лопес закрутила новий роман після розлучення з Беном Аффлеком01:05 • 6356 перегляди
Трамп щонайменше тричі жорстко нахамив журналістам під час пресконференції в Білому доміVideo00:06 • 7546 перегляди
У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів23:06 • 11018 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Серіали
The Washington Post
Фільм

росія стала на захист Рауля Кастро після видачі ордера на його арешт у США

Київ • УНН

 • 2030 перегляди

США звинувачують Рауля Кастро у загибелі чотирьох людей під час збиття літаків у 1996 році. Росія назвала ордер політичною помстою.

росія стала на захист Рауля Кастро після видачі ордера на його арешт у США

росія різко засудила ордер на арешт колишнього президента Куби Рауля Кастро, виданий у американському штаті Флорида. 95-річного політика звинувачують у причетності до загибелі 4 американців унаслідок збиття цивільних літаків у 1996 році. Про це повідомляє BNS із посиланням на заяви американської та російської сторін, пише УНН.

Деталі

Йдеться про події 24 лютого 1996 року, коли кубинські військові збили 2 літаки організації "Брати порятунку". Вона допомагала кубинцям, які намагалися морем дістатися до Флориди.

Генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмайєр заявив, що Кастро особисто наказав знищити літаки, та наголосив на необхідності притягнути його до відповідальності.

Рауль Кастро холоднокровно наказав убити 4 флоридців, і Флорида ніколи не перестане вимагати відповідальності за цю комуністичну змову

– заявив прокурор.

москва назвала звинувачення сфабрикованими

Міністерство закордонних справ росії категорично відкинуло звинувачення проти Кастро, назвавши ордер політично мотивованим. У москві заявили про "непорушну солідарність" із кубинським керівництвом.

США розширили санкції проти Куби – під обмеження потрапив онук Рауля Кастро03.09.26, 23:59 • 5461 перегляд

російське МЗС також назвало переслідування Кастро помстою антикубинських політичних сил у Маямі. Водночас чинний президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що американські звинувачення не мають правових підстав.

Ордер видали на тлі посилення тиску адміністрації Дональда Трампа на Кубу. Раніше, у травні, проти Рауля Кастро вже висунули федеральні звинувачення у США, пов'язані з тим самим інцидентом 1996 року.

Суд у США видав ордер на арешт ексглави Куби Рауля Кастро - ЗМІ19.10.26, 20:59 • 5314 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Куба
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида