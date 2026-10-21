росія стала на захист Рауля Кастро після видачі ордера на його арешт у США
Київ • УНН
США звинувачують Рауля Кастро у загибелі чотирьох людей під час збиття літаків у 1996 році. Росія назвала ордер політичною помстою.
росія різко засудила ордер на арешт колишнього президента Куби Рауля Кастро, виданий у американському штаті Флорида. 95-річного політика звинувачують у причетності до загибелі 4 американців унаслідок збиття цивільних літаків у 1996 році. Про це повідомляє BNS із посиланням на заяви американської та російської сторін, пише УНН.
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Йдеться про події 24 лютого 1996 року, коли кубинські військові збили 2 літаки організації "Брати порятунку". Вона допомагала кубинцям, які намагалися морем дістатися до Флориди.
Генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмайєр заявив, що Кастро особисто наказав знищити літаки, та наголосив на необхідності притягнути його до відповідальності.
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москва назвала звинувачення сфабрикованими
Міністерство закордонних справ росії категорично відкинуло звинувачення проти Кастро, назвавши ордер політично мотивованим. У москві заявили про "непорушну солідарність" із кубинським керівництвом.
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російське МЗС також назвало переслідування Кастро помстою антикубинських політичних сил у Маямі. Водночас чинний президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що американські звинувачення не мають правових підстав.
Ордер видали на тлі посилення тиску адміністрації Дональда Трампа на Кубу. Раніше, у травні, проти Рауля Кастро вже висунули федеральні звинувачення у США, пов'язані з тим самим інцидентом 1996 року.
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