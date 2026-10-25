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The New York Times
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Медведев призвал Трампа "избавиться" от Зеленского руками ЦРУ и американских военных

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Дмитрий Медведев предложил Трампу привлечь американских военных и ЦРУ против Зеленского. Доказательств своих обвинений он не привёл.

Медведев призвал Трампа "избавиться" от Зеленского руками ЦРУ и американских военных

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с очередной угрозой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз бывший российский президент предложил Дональду Трампу поручить американским военным и ЦРУ «разобраться» с украинским лидером. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

В своей публикации Медведев пожаловался, что Зеленский якобы оскорбляет Трампа, требует от США денег и оружия, а также отказывается принимать предложения о мирных переговорах. Не понравились российскому чиновнику и украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

Медведев также обвинил Зеленского в хищении американской помощи и создании угрозы ядерного конфликта между Россией и НАТО. Никаких доказательств этих обвинений в приведённом заявлении он не представил.

Медведев решил подсказать Трампу, как действовать против Зеленского

По мнению заместителя председателя российского Совбеза, украинский президент якобы наносит американским интересам больший ущерб, чем Венесуэла, Куба и Иран, вместе взятые.

Что делать Трампу с таким «своим сукиным сыном»? Ответ есть в американской истории. Нужно просто вызвать военного министра и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение… Метод, место и способ не имеют значения

– написал Медведев.

Примечательно, что представитель российского руководства, страна которого развязала полномасштабную войну против Украины, теперь предлагает американским спецслужбам заняться президентом государства, которое обороняется от этой агрессии.

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Это не первое подобное заявление Медведева. Ранее он уже предлагал применить к Украине «венесуэльский сценарий», имея в виду силовое отстранение главы государства.

Несмотря на громкость новой угрозы, Медведев не имеет полномочий отдавать приказы американским военным или спецслужбам. Поэтому на данный момент его предложение остаётся очередным публичным пьяным призывом российского чиновника, а не свидетельством каких-либо планов Вашингтона.

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Степан Гафтко

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