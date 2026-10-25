Медведев призвал Трампа "избавиться" от Зеленского руками ЦРУ и американских военных

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с очередной угрозой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз бывший российский президент предложил Дональду Трампу поручить американским военным и ЦРУ «разобраться» с украинским лидером. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

В своей публикации Медведев пожаловался, что Зеленский якобы оскорбляет Трампа, требует от США денег и оружия, а также отказывается принимать предложения о мирных переговорах. Не понравились российскому чиновнику и украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

Медведев также обвинил Зеленского в хищении американской помощи и создании угрозы ядерного конфликта между Россией и НАТО. Никаких доказательств этих обвинений в приведённом заявлении он не представил.

По мнению заместителя председателя российского Совбеза, украинский президент якобы наносит американским интересам больший ущерб, чем Венесуэла, Куба и Иран, вместе взятые.

Что делать Трампу с таким «своим сукиным сыном»? Ответ есть в американской истории. Нужно просто вызвать военного министра и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение… Метод, место и способ не имеют значения