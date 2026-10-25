медведєв закликав Трампа "позбутися" Зеленського руками ЦРУ та американських військових

Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв виступив із черговою погрозою на адресу президента України Володимира Зеленського. Цього разу колишній російський президент запропонував Дональду Трампу доручити американським військовим і ЦРУ "розібратися" з українським лідером. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

У своєму дописі медведєв поскаржився, що Зеленський нібито ображає Трампа, вимагає від США грошей і зброї, а також відмовляється приймати пропозиції щодо мирних переговорів. Не сподобалися російському посадовцю й українські удари по нафтопереробних заводах рф.

медведєв також звинуватив Зеленського у розкраданні американської допомоги та створенні загрози ядерного конфлікту між росією і НАТО. Жодних доказів цих звинувачень у наведеній заяві він не представив.

На думку заступника голови російського Радбезу, український президент нібито завдає американським інтересам більшої шкоди, ніж Венесуела, Куба та Іран разом узяті.

Що робити Трампу з таким "своїм сучим сином"? Відповідь є в американській історії. Треба просто викликати міністра війни та директора ЦРУ і доручити їм виправити це прикре непорозуміння… Метод, місце і спосіб не мають значення