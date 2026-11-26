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У той час як американські родини зібралися, щоб відсвяткувати одне з найбільших свят року, президент США Дональд Трамп у четвер скористався нагодою Дня подяки, щоб виступити з нападками на лібералів, іммігрантів та одне з федеральних відомств, передає УНН із посиланням на Reuters.

У дописі на своїй платформі Truth Social Трамп привітав зі святом людей, яких він звинуватив у шахрайстві, помилках або злочинній діяльності.

"Я хотів би побажати щасливого Дня подяки всім тим людям, які так наполегливо працювали, щоб привести нашу країну до радикальних ультралівих поглядів", — написав Трамп у своєму повідомленні, що налічує 461 слово.

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Це повідомлення з’явилося тоді, коли президент-республіканець проводив це сімейне свято у своєму гольф-клубі Trump International у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Очікувалося, що пізніше в четвер він зателефонує американським військовослужбовцям зі свого маєтку Мар-а-Лаго.

У своєму святковому привітанні Трамп звинуватив власну адміністрацію у фальсифікації економічних даних США. Він попередив про спроби певних осіб (яких він не назвав) запровадити мусульманське релігійне право та здійснити примусовий перерозподіл приватної власності. Крім того, він охарактеризував значну частину іммігрантів у США та осіб сомалійського походження як безробітних або злочинців.

Трамп не навів жодних доказів на підтвердження своїх тверджень, деякі з яких були повторенням тез, що лунають від нього вже давно. Бюро економічного аналізу при Міністерстві торгівлі США не надало оперативної відповіді на прохання про коментар.

Президент США також захищав свої проєкти з реконструкції Білого дому, заявивши, що журналісти та громадяни неправильно їх зрозуміли.

Республіканська партія, до якої належить Трамп, зазнала значних втрат на проміжних виборах 3 листопада і в січні втратить контроль над обома палатами Конгресу.

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