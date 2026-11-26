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В то время как американские семьи собрались, чтобы отпраздновать один из главных праздников года, президент США Дональд Трамп в четверг воспользовался случаем Дня благодарения, чтобы выступить с нападками на либералов, иммигрантов и одно из федеральных ведомств, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В публикации на своей платформе Truth Social Трамп поздравил с праздником людей, которых он обвинил в мошенничестве, ошибках или преступной деятельности.

"Я хотел бы пожелать счастливого Дня благодарения всем тем людям, которые так усердно работали, чтобы привести нашу страну к радикальным ультралевым взглядам", — написал Трамп в своем сообщении, состоящем из 461 слова.

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Это сообщение появилось в то время, когда президент-республиканец проводил этот семейный праздник в своем гольф-клубе Trump International в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Ожидалось, что позже в четверг он позвонит американским военнослужащим из своей резиденции Мар-а-Лаго.

В своем праздничном поздравлении Трамп обвинил собственную администрацию в фальсификации экономических данных США. Он предупредил о попытках некоторых лиц (которых он не назвал) ввести мусульманское религиозное право и осуществить принудительное перераспределение частной собственности. Кроме того, он охарактеризовал значительную часть иммигрантов в США и лиц сомалийского происхождения как безработных или преступников.

Трамп не привел никаких доказательств в подтверждение своих утверждений, некоторые из которых были повторением тезисов, звучащих от него уже давно. Бюро экономического анализа при Министерстве торговли США не предоставило оперативного ответа на просьбу о комментарии.

Президент США также защищал свои проекты по реконструкции Белого дома, заявив, что журналисты и граждане неправильно их поняли.

Республиканская партия, к которой принадлежит Трамп, понесла значительные потери на промежуточных выборах 3 ноября и в январе потеряет контроль над обеими палатами Конгресса.

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