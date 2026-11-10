Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою

Фото: Sky News

Томасу Марклу загрожує ув'язнення після того, як він зняв із себе електронний браслет, призначений для відстеження його переміщень під час перебування під домашнім арештом. Про це пише Sky News із посиланням на прокурора, передає УНН.

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Білл Ессайлі, перший помічник прокурора США в Центральному окрузі Каліфорнії, заявив, що Маркл — батько Меган, герцогині Сассекської, — "зрізав браслет" у вівторок о 01:45 ночі.

Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охорону

У прокуратурі повідомили, що клопотатимуть перед судом про скасування умов звільнення та взяття Маркла під варту на час судового розгляду справи, в межах якої його звинувачують у зберіганні матеріалів із зображеннями сексуального насильства над дітьми.

Пан Ессайлі зазначив: "Умови звільнення — це судові розпорядження, а не рекомендації. Ми просимо суд скасувати його звільнення та взяти його під варту до початку судового процесу; ми й надалі домагатимемося притягнення його до відповідальності в повному обсязі, передбаченому законом".

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За інформацією Sky News, у вівторок у США має відбутися судове засідання, на якому розглядатиметься це питання.

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Батько герцогині Сассекської постав перед судом минулої п'ятниці після того, як його заарештували та висунули звинувачення у зберіганні матеріалів із зображеннями сексуального насильства над дітьми.

82-річного чоловіка сфотографували в кайданках і в інвалідному візку, коли агенти ФБР виводили його з будинку для літніх людей.

Він узяв участь у короткому судовому засіданні в місті Тампа (штат Флорида), де йому було пред'явлено звинувачення за одним пунктом — "зберігання дитячої порнографії".