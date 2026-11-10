Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою

$45.410.0950.820.17
ukenru
20:50 • 816 перегляди
В Абу-Дабі обговорювалось питання великого обміну 1000 на 1000 або 1500 на 1500 - Зеленський
19:15 • 11279 перегляди
Штукатури обійшли айтівців: які фахівці можуть заробляти понад 60 тисяч гривень в УкраїніPhoto
18:47 • 11125 перегляди
11 листопада в Україні графіки будуть діяти цілодобово - скільки доведеться сидіти без світла
Ексклюзив
18:35 • 11013 перегляди
Масштабна ДТП у Болгарії - у МЗС відповіли, чи є чи серед постраждалих українці
18:07 • 10336 перегляди
Віткофф і Кушнер можуть відвідати москву та Київ після переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ
17:46 • 13445 перегляди
Ліга націй: чи зможе Україна у Белфасті взяти реванш у Північної ІрландіїPhotoVideo
17:28 • 10088 перегляди
Україна залишилася без нових ракет PAC-3 у жовтні: Європа чекає дозволу США на постачання – ЗМІ
16:43 • 10840 перегляди
Україну очікує стрибок тепла, але перед ним прийдуть дощі та мокрий сніг - синоптикиня
Ексклюзив
16:00 • 16716 перегляди
Курс під повним контролем - економіст спрогнозував, чи варто чекати різких стрибків валюти
15:48 • 11760 перегляди
"Калібри", "Іскандери" та реактивні шахеди: у Генштабі показали дивізіон IRIS-T, який збив 200 цілейVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
США бачать "реальний шанс" на прогрес у мирному врегулюванні з початком переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ10 листопада, 11:34 • 17576 перегляди
Без відтермінування для тиловиків та повернення для СБУ та ГУР - як Зеленський пропонує змінити правила декларування 10 листопада, 12:43 • 20818 перегляди
Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершили і поновлять 11 листопада10 листопада, 13:00 • 16389 перегляди
Фіцо звинуватив Мерца у "шантажі" - до чого тут Україна і бюджет ЄС10 листопада, 13:16 • 12893 перегляди
Від депортації до підготовки солдатів: Лубінець розкрив три етапи політики рф щодо українських дітейVideo10 листопада, 13:24 • 22368 перегляди
Публікації
Штукатури обійшли айтівців: які фахівці можуть заробляти понад 60 тисяч гривень в УкраїніPhoto19:15 • 11280 перегляди
Ліга націй: чи зможе Україна у Белфасті взяти реванш у Північної ІрландіїPhotoVideo17:46 • 13445 перегляди
Рада готує зміни до оподаткування: хто з українців платитиме більше й що буде з ПДВ для бізнесу Photo16:06 • 11844 перегляди
Курс під повним контролем - економіст спрогнозував, чи варто чекати різких стрибків валюти
Ексклюзив
16:00 • 16717 перегляди
Санаторії можуть стати повноцінною частиною реабілітації ветеранів: нардеп пояснив, чому важливо зберегти оздоровчу інфраструктуру
Ексклюзив
15:45 • 15028 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Сергій Бизов
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Велика Британія
Париж
Реклама
УНН Lite
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою21:01 • 6 перегляди
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo19:56 • 776 перегляди
Пес Патрон став батьком і показав перші фото малюківVideo18:22 • 3532 перегляди
Меган Маркл уперше з’явилася на публіці після арешту батька, але відмовилася від виступу16:28 • 6114 перегляди
Пол Маккартні увійшов до трійки найбагатших музикантів світу зі статками $1,4 млрд15:57 • 7162 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Forbes
Х-59
МіГ-29

Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Томас Маркл зрізав електронний браслет під час домашнього арешту. Прокуратура просить взяти його під варту до суду у справі про дитячу порнографію.

Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою
Фото: Sky News

Томасу Марклу загрожує ув'язнення після того, як він зняв із себе електронний браслет, призначений для відстеження його переміщень під час перебування під домашнім арештом. Про це пише Sky News із посиланням на прокурора, передає УНН.

Деталі

Білл Ессайлі, перший помічник прокурора США в Центральному окрузі Каліфорнії, заявив, що Маркл — батько Меган, герцогині Сассекської, — "зрізав браслет" у вівторок о 01:45 ночі.

Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охорону07.11.26, 10:57 • 50969 переглядiв

У прокуратурі повідомили, що клопотатимуть перед судом про скасування умов звільнення та взяття Маркла під варту на час судового розгляду справи, в межах якої його звинувачують у зберіганні матеріалів із зображеннями сексуального насильства над дітьми.

Пан Ессайлі зазначив: "Умови звільнення — це судові розпорядження, а не рекомендації. Ми просимо суд скасувати його звільнення та взяти його під варту до початку судового процесу; ми й надалі домагатимемося притягнення його до відповідальності в повному обсязі, передбаченому законом".

Меган Маркл уперше з’явилася на публіці після арешту батька, але відмовилася від виступу10.11.26, 18:28 • 6110 переглядiв

За інформацією Sky News, у вівторок у США має відбутися судове засідання, на якому розглядатиметься це питання.

Додамо

Батько герцогині Сассекської постав перед судом минулої п'ятниці після того, як його заарештували та висунули звинувачення у зберіганні матеріалів із зображеннями сексуального насильства над дітьми.

82-річного чоловіка сфотографували в кайданках і в інвалідному візку, коли агенти ФБР виводили його з будинку для літніх людей.

Він узяв участь у короткому судовому засіданні в місті Тампа (штат Флорида), де йому було пред'явлено звинувачення за одним пунктом — "зберігання дитячої порнографії".

Антоніна Туманова

КриміналСвітУНН Lite
Довічне позбавлення волі
Каліфорнія
Флорида
Меган Маркл