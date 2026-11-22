Американський штат Флорида потерпає від масштабних повеней після кількох днів сильних злив. Рівень води в річці Сент-Джонс перевищив рекорд 1953 року, а рятувальники евакуюють людей із затоплених районів. Водночас потужна штормова система просувається на північ США, загрожуючи новими підтопленнями. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Найскладніша ситуація склалася в центральній та східній частинах Флориди. У місті Рокледж жителів районів, схильних до затоплень, закликали підготуватися до можливої евакуації.

За даними метеорологів, із вівторка в окремих районах штату випало понад 43 см опадів. У кількох населених пунктах листопад уже став найвологішим за всю історію спостережень.

В окрузі Бревард рятувальники провели майже 100 операцій із порятунку людей із затоплених територій. Для пересування вулицями довелося використовувати спеціальні човни.

Шторми загрожують іншим штатам США

Метеорологи попереджають, що рівень води в річці Сент-Джонс продовжуватиме зростати навіть після припинення злив.

Тим часом штормова система рухається на північний схід і може принести сильні дощі до Джорджії, Північної та Південної Кароліни.

Кліматичний саміт ООН затягнувся через суперечки між країнами – що заважає домовитися про боротьбу з потеплінням

Ще одна атмосферна система, яка формується над Атлантикою, потенційно може перетворитися на субтропічний або тропічний шторм.

Синоптики прогнозують сильний вітер, небезпечні хвилі та нові підтоплення вздовж східного узбережжя США на початку наступного тижня.

Негода вже порушила плани американців напередодні Дня подяки, коли мільйони людей традиційно вирушають у святкові поїздки.

Мокрий сніг та поривчастий вітер - синоптики дали прогноз на 22 листопада