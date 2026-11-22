Американский штат Флорида страдает от масштабных наводнений после нескольких дней сильных ливней. Уровень воды в реке Сент-Джонс превысил рекорд 1953 года, а спасатели эвакуируют людей из затопленных районов. Тем временем мощная штормовая система продвигается на север США, угрожая новыми подтоплениями. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Самая сложная ситуация сложилась в центральной и восточной частях Флориды. В городе Рокледж жителей районов, подверженных затоплениям, призвали подготовиться к возможной эвакуации.

По данным метеорологов, с вторника в отдельных районах штата выпало более 43 см осадков. В нескольких населённых пунктах ноябрь уже стал самым дождливым за всю историю наблюдений.

В округе Бревард спасатели провели почти 100 операций по спасению людей из затопленных территорий. Для передвижения по улицам пришлось использовать специальные лодки.

Шторма угрожают другим штатам США

Метеорологи предупреждают, что уровень воды в реке Сент-Джонс продолжит расти даже после прекращения ливней.

Тем временем штормовая система движется на северо-восток и может принести сильные дожди в Джорджию, Северную и Южную Каролину.

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Ещё одна атмосферная система, формирующаяся над Атлантикой, потенциально может превратиться в субтропический или тропический шторм.

Синоптики прогнозируют сильный ветер, опасные волны и новые подтопления вдоль восточного побережья США в начале следующей недели.

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