У Німеччині невідомі намагалися підпалити електропідстанцію в Еркраті

У Німеччині невідомі спробували влаштувати підпал на електропідстанції в місті Еркрат, що розташоване у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

За попередньою інформацією, метою нападників було знеструмити промисловий район на вулиці Макс-Планк-штрассе в Еркраті. Вони спробували підпалити один з двох трансформаторів електропідстанції. Однак, за даними прокуратури, атака провалилася: підстанція весь час працювала без перебоїв.

Додатково

Місто Еркрат підпорядковується адміністративному округу Дюссельдорф і входить до складу району Меттман. Площа міста складає 26,89 км², населення - 43 878 чоловік (станом на 2020 рік).

Нагадаємо

4 січня у південно-західній частині Берліна сталася масштабна аварія електропостачання. Без світла залишилися близько 45 тис. домогосподарств та понад 2 тис. комерційних об’єктів.