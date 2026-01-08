$42.720.15
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас
07:21 • 13660 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 12545 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 18414 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 29099 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 34733 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 27233 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 26873 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 27338 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 41468 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
У Німеччині невідомі намагалися підпалити електропідстанцію в Еркраті

Київ • УНН

 • 356 перегляди

В Еркраті невідомі спробували підпалити трансформатор на електропідстанції, але атака провалилася. Підстанція працювала без перебоїв.

У Німеччині невідомі намагалися підпалити електропідстанцію в Еркраті
Фото: pixabay

У Німеччині невідомі спробували влаштувати підпал на електропідстанції в місті Еркрат, що розташоване у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

За попередньою інформацією, метою нападників було знеструмити промисловий район на вулиці Макс-Планк-штрассе в Еркраті. Вони спробували підпалити один з двох трансформаторів електропідстанції. Однак, за даними прокуратури, атака провалилася: підстанція весь час працювала без перебоїв.

Додатково

Місто Еркрат підпорядковується адміністративному округу Дюссельдорф і входить до складу району Меттман. Площа міста складає 26,89 км², населення - 43 878 чоловік (станом на 2020 рік).

Нагадаємо

4 січня у південно-західній частині Берліна сталася масштабна аварія електропостачання. Без світла залишилися близько 45 тис. домогосподарств та понад 2 тис. комерційних об’єктів.

Євген Устименко

