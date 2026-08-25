"Не може обігнати Чорногорію" - Фіцо виступив проти пришвидшеного вступу України до ЄС

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу, але готовий запропонувати свій досвід інтеграції, передає УНН.

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Фіцо під час спільної заяви з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, наголосив - країни мають право бути членами Європейського Союзу, якщо виконають усі умови, без винятків: "Україна не може обігнати Чорногорію".

Разом з тим прем'єр Словаччини готовий запропонувати "свій досвід інтеграційного процесу".

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