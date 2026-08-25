"Не може обігнати Чорногорію" - Фіцо виступив проти пришвидшеного вступу України до ЄС
Київ • УНН
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна має виконати всі умови вступу до ЄС без винятків. Проте він готовий поділитися досвідом інтеграції.
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу, але готовий запропонувати свій досвід інтеграції, передає УНН.
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Фіцо під час спільної заяви з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, наголосив - країни мають право бути членами Європейського Союзу, якщо виконають усі умови, без винятків: "Україна не може обігнати Чорногорію".
Разом з тим прем'єр Словаччини готовий запропонувати "свій досвід інтеграційного процесу".
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