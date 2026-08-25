"Не может обогнать Черногорию" — Фицо выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна выполнить все условия вступления в ЕС без исключений. Однако он готов поделиться опытом интеграции.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз, но готов предложить свой опыт интеграции, передает УНН.
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Фицо во время совместного заявления с президентом Европейского совета Антониу Коштой подчеркнул — страны имеют право быть членами Европейского союза, если выполнят все условия, без исключений: "Украина не может обогнать Черногорию".
Вместе с тем премьер-министр Словакии готов предложить "свой опыт интеграционного процесса".
Украина с ЕС официально открыла переговоры по еще одному кластеру, стремится к положительной динамике с остальными - МИД14.07.26, 11:35 • 3646 просмотров