"Не может обогнать Черногорию" — Фицо выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз, но готов предложить свой опыт интеграции, передает УНН.

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Фицо во время совместного заявления с президентом Европейского совета Антониу Коштой подчеркнул — страны имеют право быть членами Европейского союза, если выполнят все условия, без исключений: "Украина не может обогнать Черногорию".

Вместе с тем премьер-министр Словакии готов предложить "свой опыт интеграционного процесса".

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