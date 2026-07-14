Украина с ЕС официально открыла переговоры по еще одному кластеру, стремится к положительной динамике с остальными - МИД

Украина приветствует открытие еще одного переговорного кластера на пути вступления в ЕС, надеется на быстрый прогресс и стремится сохранить эту позитивную динамику во время открытия остальных переговорных кластеров, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во вторник, пишет УНН.

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"Украина и ЕС официально открыли переговоры по кластеру 6 "Внешние отношения", - отметили в МИД Украины.

"Сегодняшнее открытие Кластера 6 "Внешние связи" на Межправительственной конференции (МПК) – это еще один четкий сигнал того, что Украина уверенно продвигается на пути к вступлению в ЕС. Я благодарю Европейскую комиссию, ирландское председательство в Совете ЕС и все государства-члены ЕС за их лидерство и поддержку в достижении этого важного решения", - указал Сибига в X.

Министр отметил, что один из двух разделов в рамках кластера 6 – раздел 31 – относится к сфере ответственности МИД Украины по внедрению реформ. "И я с гордостью могу сказать, что за последние годы мы достигли 99% согласованности внешней политики Украины с политикой ЕС. Этот отличный результат дает надежду на быстрый прогресс", - указал Сибига.

"Украина остается полностью приверженной продвижению реформ и достижению полного соответствия Общей внешней и политике безопасности ЕС. Мы стремимся сохранить эту позитивную динамику во время открытия остальных переговорных кластеров. Вместе строим более сильную и безопасную Европу!" – подчеркнул Сибига.

ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины