МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам

ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины

Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы

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