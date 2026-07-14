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ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины

Киев • УНН

 • 3498 просмотра

ЕС официально открыл кластер 6 "Внешние отношения" в переговорах о вступлении Украины. Вице-премьер Качка заявил, что это подтверждает прогресс и интеграцию Украины в ЕС.

ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины

ЕС официально открывает шестой переговорный кластер по вступлению Украины, сообщил вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка во вторник в X, пишет УНН.

Еще одна веха на пути Украины в Европейский Союз. Открытие переговоров в рамках кластера 6 "Внешние отношения" подтверждает общий прогресс в вступлении Украины и нашу растущую интеграцию в ЕС

- написал Качка.

"С Украиной и Молдовой мы открываем кластер 6, охватывающий такие сферы, как оборона и безопасность, где аргументы в пользу их членства в ЕС особенно весомы", - отметила ранее сегодня еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Мы приветствуем сегодняшнее открытие кластера 6 "Внешние отношения" в рамках IIGC по переговорам Украины о вступлении в ЕС", - также указал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов в соцсетях.

Речь идет о кластере "Внешние отношения", который охватывает внешнюю политику, безопасность и оборону, торговлю, гуманитарную помощь и сотрудничество в сфере развития.  

Вице-премьер подчеркнул: "Этот кластер отражает то, что уже является реальностью: Украина и ЕС ежедневно работают плечом к плечу в сфере внешней политики, безопасности и обороны, торговли, гуманитарной помощи и сотрудничества в области развития. Мы движемся вперед благодаря заслугам, без исключений, Украина готова и ожидает вскоре открыть все остальные кластеры. Благодарны всем 27 государствам-членам и партнерам за непоколебимую поддержку".

Дополнение

15 июня ЕС открыл первый переговорный кластер - "Основы", который стал началом практического этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. 

Юлия Шрамко

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