ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины
Киев • УНН
ЕС официально открыл кластер 6 "Внешние отношения" в переговорах о вступлении Украины. Вице-премьер Качка заявил, что это подтверждает прогресс и интеграцию Украины в ЕС.
ЕС официально открывает шестой переговорный кластер по вступлению Украины, сообщил вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка во вторник в X, пишет УНН.
Еще одна веха на пути Украины в Европейский Союз. Открытие переговоров в рамках кластера 6 "Внешние отношения" подтверждает общий прогресс в вступлении Украины и нашу растущую интеграцию в ЕС
"С Украиной и Молдовой мы открываем кластер 6, охватывающий такие сферы, как оборона и безопасность, где аргументы в пользу их членства в ЕС особенно весомы", - отметила ранее сегодня еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Мы приветствуем сегодняшнее открытие кластера 6 "Внешние отношения" в рамках IIGC по переговорам Украины о вступлении в ЕС", - также указал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов в соцсетях.
Речь идет о кластере "Внешние отношения", который охватывает внешнюю политику, безопасность и оборону, торговлю, гуманитарную помощь и сотрудничество в сфере развития.
Вице-премьер подчеркнул: "Этот кластер отражает то, что уже является реальностью: Украина и ЕС ежедневно работают плечом к плечу в сфере внешней политики, безопасности и обороны, торговли, гуманитарной помощи и сотрудничества в области развития. Мы движемся вперед благодаря заслугам, без исключений, Украина готова и ожидает вскоре открыть все остальные кластеры. Благодарны всем 27 государствам-членам и партнерам за непоколебимую поддержку".
Дополнение
15 июня ЕС открыл первый переговорный кластер - "Основы", который стал началом практического этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.