Лівий берег Києва повертають до тимчасових графіків відключень світла
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про повернення Лівого берега Києва до тимчасових графіків відключень. Після масованих атак рф світло повернули 100 000 родин.
Лівий берег Києві повертається до тимчасових графіків відключень після аварійних вимкнень через масовану атаку рф, повідомили у ДТЕК у середу, пише УНН.
Лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень
Як вказано, у Києві повернули світло для 100 000 родин після ворожих обстрілів.
"Продовжуємо ліквідовувати наслідки масованих атак. Роботи тривають цілодобово попри мороз та сильну втому", - зазначили в енергокомпанії.
Тим часом, за даними Укренерго, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.