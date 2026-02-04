Лівий берег Києва повертають до тимчасових графіків відключень світла

$43.190.22
3 лютого, 22:15
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Тихановська закликала Литву відновити транспортне сполучення з білоруссю
3 лютого, 22:52
Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та Данії
3 лютого, 23:38
Французькі прокурори вимагають заборонити Марін Ле Пен участь у виборах на п'ять років
4 лютого, 00:13
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метри
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
3 лютого, 14:17
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
3 лютого, 06:30
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
2 лютого, 18:38
Фінал Нацвідбору на "Євробачення‑2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита
2 лютого, 17:09
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Михайло Подоляк
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Абу-Дабі
Європа
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев'ять років шлюбу
3 лютого, 18:03
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"
3 лютого, 16:57
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикою
3 лютого, 14:20
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань
3 лютого, 11:58
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина
2 лютого, 19:01
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
ChatGPT

Лівий берег Києва повертають до тимчасових графіків відключень світла

Київ • УНН

 • 274 перегляди

ДТЕК повідомив про повернення Лівого берега Києва до тимчасових графіків відключень. Після масованих атак рф світло повернули 100 000 родин.

Лівий берег Києва повертають до тимчасових графіків відключень світла

Лівий берег Києві повертається до тимчасових графіків відключень після аварійних вимкнень через масовану атаку рф, повідомили у ДТЕК у середу, пише УНН.

Лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень

- зазначили у ДТЕК.

Як вказано, у Києві повернули світло для 100 000 родин після ворожих обстрілів.

"Продовжуємо ліквідовувати наслідки масованих атак. Роботи тривають цілодобово попри мороз та сильну втому", - зазначили в енергокомпанії.

У низці областей аварійні відключення, є знеструмлення через агресію рф та аварію
04.02.26, 08:51

Тим часом, за даними Укренерго, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Київ