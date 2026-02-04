Лівий берег Києва повертають до тимчасових графіків відключень світла

Лівий берег Києві повертається до тимчасових графіків відключень після аварійних вимкнень через масовану атаку рф, повідомили у ДТЕК у середу, пише УНН.

Лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень - зазначили у ДТЕК.

Як вказано, у Києві повернули світло для 100 000 родин після ворожих обстрілів.

"Продовжуємо ліквідовувати наслідки масованих атак. Роботи тривають цілодобово попри мороз та сильну втому", - зазначили в енергокомпанії.

У низці областей аварійні відключення, є знеструмлення через агресію рф та аварію

Тим часом, за даними Укренерго, через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.