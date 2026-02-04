$42.970.16
3 лютого, 22:15 • 11866 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 18199 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 18586 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 19994 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 20630 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 15193 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 24577 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 33262 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17502 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25223 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Публікації
Ексклюзиви
У низці областей аварійні відключення, є знеструмлення через агресію рф та аварію

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Вранці низку областей України перевели на аварійні відключення електроенергії. На Сумщині масштабне знеструмлення через військову агресію РФ, на Чернігівщині – через аварію на лінії.

У низці областей аварійні відключення, є знеструмлення через агресію рф та аварію

Низку областей в Україні вранці перевели на аварійні відключення електроенергії, на Сумщині є масштабне знеструмлення через військову агресію російської федерації, а на Чернігівщині - через аварію на одній з ліній, повідомили у місцевих обленерго у середу, пише УНН.

Деталі

"Уночі через військову агресію російської федерації сталося масштабне знеструмлення споживачів у Конотопському районі. Працюємо над відновленням електропостачання!" - повідомили у Сумиобленерго.

Згодом там додали, що "о 08:24 командою НЕК "Укренерго" на Сумщині введено ГАВ в повному обсязі (для всіх 10 черг споживачів)".

У Чернігівобленерго повідомили, що "через аварію на одній з ліній 110 кВ аварійно знеструмлені споживачі низки населених пунктів Менської та Сосницької ТГ". І що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"В області застосовано ГАВ! О 08:27 отримана команда від НЕК "Укренерго" на застосування додатково 1-5 черги ГАВ", - вказали в Полтаваобленерго.

У всіх регіонах України завтра діятимуть графіки погодинних відключень світла02.02.26, 19:02 • 2968 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Полтавська область
Чернігівська область
Укренерго
Україна