У низці областей аварійні відключення, є знеструмлення через агресію рф та аварію
Київ • УНН
Вранці низку областей України перевели на аварійні відключення електроенергії. На Сумщині масштабне знеструмлення через військову агресію РФ, на Чернігівщині – через аварію на лінії.
Низку областей в Україні вранці перевели на аварійні відключення електроенергії, на Сумщині є масштабне знеструмлення через військову агресію російської федерації, а на Чернігівщині - через аварію на одній з ліній, повідомили у місцевих обленерго у середу, пише УНН.
Деталі
"Уночі через військову агресію російської федерації сталося масштабне знеструмлення споживачів у Конотопському районі. Працюємо над відновленням електропостачання!" - повідомили у Сумиобленерго.
Згодом там додали, що "о 08:24 командою НЕК "Укренерго" на Сумщині введено ГАВ в повному обсязі (для всіх 10 черг споживачів)".
У Чернігівобленерго повідомили, що "через аварію на одній з ліній 110 кВ аварійно знеструмлені споживачі низки населених пунктів Менської та Сосницької ТГ". І що енергетики працюють над відновленням електропостачання.
"В області застосовано ГАВ! О 08:27 отримана команда від НЕК "Укренерго" на застосування додатково 1-5 черги ГАВ", - вказали в Полтаваобленерго.
У всіх регіонах України завтра діятимуть графіки погодинних відключень світла02.02.26, 19:02 • 2968 переглядiв