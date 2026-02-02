У всіх регіонах України завтра діятимуть графіки погодинних відключень світла
Київ • УНН
3 лютого в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
3 лютого, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.
Завтра, 3 лютого, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
У Києві після аварії в енергосистемі без тепла залишаються близько 80 будинків - Кличко02.02.26, 18:18 • 810 переглядiв