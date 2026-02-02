$42.810.04
У всіх регіонах України завтра діятимуть графіки погодинних відключень світла

Київ • УНН

 • 36 перегляди

3 лютого в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

У всіх регіонах України завтра діятимуть графіки погодинних відключень світла

3 лютого, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.

Завтра, 3 лютого, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

- резюмували в Укренерго.

Ольга Розгон

