Во всех регионах Украины завтра будут действовать графики почасовых отключений света
Киев • УНН
3 февраля во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
3 февраля по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
