В ряде областей аварийные отключения, есть обесточивания из-за агрессии рф и аварии

Ряд областей в Украине утром перевели на аварийные отключения электроэнергии, в Сумской области есть масштабное обесточивание из-за военной агрессии российской федерации, а в Черниговской области - из-за аварии на одной из линий, сообщили в местных облэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"Ночью из-за военной агрессии российской федерации произошло масштабное обесточивание потребителей в Конотопском районе. Работаем над восстановлением электроснабжения!" - сообщили в Сумыоблэнерго.

Впоследствии там добавили, что "в 08:24 командой НЭК "Укрэнерго" в Сумской области введен ГАВ в полном объеме (для всех 10 очередей потребителей)".

В Черниговоблэнерго сообщили, что "из-за аварии на одной из линий 110 кВ аварийно обесточены потребители ряда населенных пунктов Менской и Сосницкой ТГ". И что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

"В области применен ГАВ! В 08:27 получена команда от НЭК "Укрэнерго" на применение дополнительно 1-5 очереди ГАВ", - указали в Полтаваоблэнерго.

