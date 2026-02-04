$43.190.22
3 февраля, 22:15 • 17319 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 31353 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 28150 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 29182 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 28186 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 18454 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 27177 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33895 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17896 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25533 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Левый берег Киева возвращают к временным графикам отключений света

Киев • УНН

 • 52 просмотра

ДТЭК сообщил о возвращении Левого берега Киева к временным графикам отключений. После массированных атак РФ свет вернули 100 000 семей.

Левый берег Киева возвращают к временным графикам отключений света

Левый берег Киева возвращается к временным графикам отключений после аварийных отключений из-за массированной атаки РФ, сообщили в ДТЭК в среду, пишет УНН.

Левый берег возвращается к временным графикам отключений

- отметили в ДТЭК.

Как указано, в Киеве вернули свет для 100 000 семей после вражеских обстрелов.

"Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак. Работы продолжаются круглосуточно, несмотря на мороз и сильную усталость", - отметили в энергокомпании.

В ряде областей аварийные отключения, есть обесточивания из-за агрессии рф и аварии

Тем временем, по данным Укрэнерго, из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
ДТЭК
Киев