Левый берег Киева возвращают к временным графикам отключений света
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о возвращении Левого берега Киева к временным графикам отключений. После массированных атак РФ свет вернули 100 000 семей.
Левый берег Киева возвращается к временным графикам отключений после аварийных отключений из-за массированной атаки РФ, сообщили в ДТЭК в среду, пишет УНН.
Левый берег возвращается к временным графикам отключений
Как указано, в Киеве вернули свет для 100 000 семей после вражеских обстрелов.
"Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак. Работы продолжаются круглосуточно, несмотря на мороз и сильную усталость", - отметили в энергокомпании.
Тем временем, по данным Укрэнерго, из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.