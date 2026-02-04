Левый берег Киева возвращают к временным графикам отключений света

Левый берег Киева возвращается к временным графикам отключений после аварийных отключений из-за массированной атаки РФ, сообщили в ДТЭК в среду, пишет УНН.

Как указано, в Киеве вернули свет для 100 000 семей после вражеских обстрелов.

"Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак. Работы продолжаются круглосуточно, несмотря на мороз и сильную усталость", - отметили в энергокомпании.

В ряде областей аварийные отключения, есть обесточивания из-за агрессии рф и аварии

Тем временем, по данным Укрэнерго, из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.