москва домагається екстрадиції президентки МКС, який видав ордер на арешт путіна

Генеральна прокуратура росії звернулася до Нідерландів із вимогою затримати та екстрадувати президентку Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, а також вісьмох інших представників установи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters, Bloomberg та японське інформаційне агентство Jiji Press.

Японія вже розкритикувала дії москви, назвавши їх неприйнятними, та заявила про можливість подальших дипломатичних заходів.

Деталі

У п'ятницю, 9 жовтня, заступник генерального секретаря Кабінету міністрів Японії Масанао Одзакі під час пресконференції заявив, що Токіо висловлює жаль у зв'язку з вимогою росії видати президентку Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка є громадянкою Японії. За словами посадовця, японська влада вже неодноразово зверталася до російської сторони, наголошуючи, що переслідування представників МКС — необґрунтоване і неприйнятне.

Те, що російська сторона звернулася до кількох країн із запитами про екстрадицію, викликає жаль - заявив Одзакі.

Він наголосив, що Японія послідовно підтримує діяльність Міжнародного кримінального суду як постійної міжнародної судової установи, покликаної забезпечувати відповідальність за найтяжчі злочини та дотримання верховенства права. У зв'язку з цим японський уряд має намір продовжити консультації з керівництвом МКС та іншими державами-учасницями Римського статуту. Токіо також не виключає нових дипломатичних звернень до москви у зв'язку з переслідуванням посадовців суду.

Кого росія вимагає екстрадувати

8 жовтня Генеральна прокуратура рф повідомила, що направила Міністерству юстиції та безпеки Нідерландів, а також компетентним органам низки інших країн запити про затримання та видачу дев'ятьох представників Міжнародного кримінального суду. Йдеться, зокрема, про чинну президентку МКС Томоко Акане, колишнього головного прокурора Каріма Хана та колишнього президента суду Пйотра Гофманського.

До переліку також увійшли перший віцепрезидент МКС Росаріо Сальваторе Айтала, друга віцепрезидентка Рене Алапіні-Гансу, судді Лус дель Кармен Ібаньєс Карранса, Серхіо Херардо Угальде Годінес і Хайкель Бен Махфуд, а також колишній суддя Бертрам Шмітт.

До слова, в повідомленні російської прокуратури деякі посади представників МКС зазначені неправильно. Зокрема, Гофманського назвали чинним президентом суду, хоча від березня 2024 року цю посаду обіймає Томоко Акане.

У російському відомстві наразі стверджують, що зазначені посадовці нібито причетні до незаконного кримінального переслідування громадян рф та ухвалення рішень про їхній арешт без достатніх правових підстав.

У грудні 2025 року Московський міський суд заочно визнав дев'ятьох представників МКС винними за низкою статей російського кримінального законодавства. Їх засудили до різних термінів ув'язнення, від трьох років і шести місяців до 15 років. Серед висунутих обвинувачень – незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, незаконне тримання під вартою та посягання на осіб, які користуються міжнародним захистом.

Водночас інформації про згоду Нідерландів задовольнити російський запит наразі немає.

Чому росія переслідує представників МКС

Протистояння між москвою та Міжнародним кримінальним судом загострилося після того, як 17 березня 2023 року МКС видав ордери на арешт президента рф володимира путіна та уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової. Підставою стали підозри у воєнних злочинах, пов'язаних із незаконною депортацією та примусовим переміщенням українських дітей з тимчасово окупованих територій України до росії. У суді заявили, що мають достатньо доказів, щоб путін та львова-бєлова понесли індивідуальну кримінальну відповідальність за ці дії.

Після цього російська влада розпочала кримінальне переслідування представників МКС, а згодом оголосила низку суддів і прокурорів у розшук.

У червні 2024 року Міжнародний кримінальний суд також видав ордери на арешт колишнього міністра оборони рф сергія шойгу та начальника генерального штабу російських збройних сил валерія герасимова. Їх підозрюють у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, пов'язаних з ударами по українській енергетичній інфраструктурі.

До того ж, росія не визнає юрисдикцію МКС, посилаючись на те, що не є учасницею Римського статуту. Водночас міжнародний суд має повноваження розглядати злочини, скоєні на території України.

Чи можуть Нідерланди видати президентку МКС

Міжнародний кримінальний суд розташований у Гаазі, а Нідерланди є державою-учасницею Римського статуту. Відповідно до статті 48 цього документа, судді та прокурори МКС користуються міжнародними привілеями й імунітетами під час виконання своїх службових обов'язків. Такі гарантії передбачені для забезпечення незалежної діяльності установи.

Контекст

Томоко Акане очолює Міжнародний кримінальний суд із березня 2024 року. Її обрали президенткою установи на трирічний термін.

У серпні 2026 року США також запровадили санкції проти Акане. Американська адміністрація пояснювала обмеження своєю незгодою з діяльністю МКС щодо громадян держав, які не визнають його юрисдикцію. Міжнародний кримінальний суд розкритикував ці санкції, заявивши, що вони підривають незалежність міжнародного правосуддя. Японія своєю чергою висловила жаль через американські обмеження та підтвердила підтримку суду.

Нагадаємо

У серпні 2026 року прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що Токіо продовжить підтримувати Міжнародний кримінальний суд на тлі тиску з боку США.