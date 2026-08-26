Прем’єр Японії заявила, що "захистить" МКС від спроб США "ліквідувати" суд

Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що Токіо продовжить підтримувати Міжнародний кримінальний суд на тлі тиску з боку США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Як найбільший фінансовий донор МКС, ми повинні захистити цю важливу установу – заявила Такаїчі після того, як США запровадили санкції проти президента суду Томоко Акане.

За словами японської прем’єрки, Токіо неодноразово закликав Вашингтон не вводити санкції проти Акане, однак США проігнорували ці звернення. Японія також планує продовжувати підтримувати очільницю МКС і за потреби може звертатися до американської сторони з цього питання.

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Вашингтон звинувачує МКС у політизації та перевищенні повноважень. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа має намір систематично "ліквідувати" суд, щоб він не становив загрози американському суверенітету.

МКС у 2024 році видав ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, а раніше – диктатора росії володимира путіна. США та Ізраїль не є учасниками Римського статуту, на основі якого працює суд.

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