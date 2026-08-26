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Премьер-министр Японии заявила, что «защитит» МУС от попыток США «ликвидировать» суд

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о дальнейшей поддержке МУС после введения США санкций против Томоко Аканэ. Вашингтон стремится ликвидировать суд.

Премьер-министр Японии заявила, что «защитит» МУС от попыток США «ликвидировать» суд

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио продолжит поддерживать Международный уголовный суд на фоне давления со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Как крупнейший финансовый донор МУС, мы должны защитить это важное учреждение

– заявила Такаити после того, как США ввели санкции против президента суда Томоко Аканэ.

По словам японской премьерки, Токио неоднократно призывал Вашингтон не вводить санкции против Аканэ, однако США проигнорировали эти обращения. Япония также планирует продолжать поддерживать главу МУС и при необходимости может обращаться к американской стороне по этому вопросу.

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Вашингтон обвиняет МУС в политизации и превышении полномочий. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа намерена систематически "ликвидировать" суд, чтобы он не представлял угрозы американскому суверенитету.

МУС в 2024 году выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а ранее – диктатора России Владимира Путина. США и Израиль не являются участниками Римского статута, на основе которого работает суд.

США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ18.08.26, 23:37 • 11069 просмотров

Степан Гафтко

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