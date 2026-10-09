Москва добивается экстрадиции президента МУС, выдавшего ордер на арест Путина

$44.860.0850.160.48
ukenru
Эксклюзив
05:59 • 16467 просмотра
Украина вернулась в клуб стран-производителей баллистических ракет: что изменило первое боевое применение FP-7
05:28 • 15008 просмотра
Посланники Трампа могут снова отправиться в москву на переговоры с путиным - Axios
05:13 • 13368 просмотра
рф атаковала Украину 136 дронами: обезврежены 114, в том числе более 80% реактивных
04:58 • 13953 просмотра
В Подмосковье вспыхнул мощный пожар со взрывами после объявления об опасности атаки дроновVideo
04:36 • 14414 просмотра
В России атаковали завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-101 и Х-55 в Тверской области
03:55 • 14854 просмотра
Украинские контратаки в направлении реки Жеребец не дают россиянам развить наступление на Лиман — ISW
02:38 • 19382 просмотра
Литва передала Украине критически важное оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры
9 октября, 01:17 • 19289 просмотра
россияне вспомнили технологии Первой мировой войны, чтобы защитить НПЗ от украинских дронов — насколько это эффективно
9 октября, 00:58 • 18200 просмотра
Украинский «Бебрадрон» с дальностью до 45 км получил допуск Минобороны — что известно о новом ударном БПЛА
9 октября, 00:16 • 14227 просмотра
Показательное наказание или правосудие — Россия будет судить своих военнослужащих за расстрел 7 гражданских в Покровске
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4м/с
78%
744мм
Популярные новости
Принц Гарри раскрыл необычное семейное правило, которого они с Меган Маркл придерживаются ради счастливого брака8 октября, 22:06 • 16418 просмотра
Дженнифер Лоуренс назвала Кортни Кардашьян невыносимой — звезда реалити-шоу неожиданно отреагировала на критику8 октября, 23:06 • 15606 просмотра
Кортни Кардашьян ответила на слухи о том, что Трэвис Баркер изолирует её от семьи9 октября, 00:05 • 18402 просмотра
Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда9 октября, 00:37 • 15731 просмотра
Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей9 октября, 01:06 • 12544 просмотра
публикации
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto06:13 • 10809 просмотра
Украина вернулась в клуб стран-производителей баллистических ракет: что изменило первое боевое применение FP-7
Эксклюзив
05:59 • 16475 просмотра
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"8 октября, 13:55 • 41587 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 37378 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 55313 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Принц Гарри
Меган Маркл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto06:13 • 10813 просмотра
Принц Гарри рассказал, как морально и эмоционально заболел после переезда из Великобритании03:04 • 10981 просмотра
Дочь Холли Берри встала на защиту матери после обвинений в насилии над сыном02:05 • 11410 просмотра
Звезда «Игры престолов» рассказал, чем новый сериал о Гарри Поттере удивит зрителей9 октября, 01:06 • 12596 просмотра
Disney готовит конкурента IMAX и ведёт переговоры с крупнейшими киностудиями Голливуда9 октября, 00:37 • 15778 просмотра
Актуальное
The New York Times
Dassault Rafale
Отопление
Х-101
Техника

Москва добивается экстрадиции президента МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Россия просит Нидерланды задержать и выдать президента МУС Томоко Аканэ и восемь представителей суда. Япония назвала это требование неприемлемым.

Москва добивается экстрадиции президента МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Генеральная прокуратура России обратилась к Нидерландам с требованием задержать и экстрадировать президентку Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, а также восьмерых других представителей учреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters, Bloomberg и японское информационное агентство Jiji Press.

Япония уже раскритиковала действия Москвы, назвав их неприемлемыми, и заявила о возможности дальнейших дипломатических мер.

Детали

В пятницу, 9 октября, заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Масанао Одзаки во время пресс-конференции заявил, что Токио выражает сожаление в связи с требованием России выдать президентку Международного уголовного суда Томоко Аканэ, которая является гражданкой Японии. По словам чиновника, японские власти уже неоднократно обращались к российской стороне, подчёркивая, что преследование представителей МУС является необоснованным и неприемлемым.

То, что российская сторона обратилась к нескольким странам с запросами об экстрадиции, вызывает сожаление

- заявил Одзаки.

Он подчеркнул, что Япония последовательно поддерживает деятельность Международного уголовного суда как постоянного международного судебного учреждения, призванного обеспечивать ответственность за наиболее тяжкие преступления и соблюдение верховенства права. В связи с этим японское правительство намерено продолжить консультации с руководством МУС и другими государствами — участниками Римского статута. Токио также не исключает новых дипломатических обращений к Москве в связи с преследованием должностных лиц суда.

Кого Россия требует экстрадировать

8 октября Генеральная прокуратура РФ сообщила, что направила Министерству юстиции и безопасности Нидерландов, а также компетентным органам ряда других стран запросы о задержании и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда. Речь идёт, в частности, о действующей президентке МУС Томоко Аканэ, бывшем главном прокуроре Кариме Хане и бывшем президенте суда Пётре Гофманском.

В список также вошли первый вице-президент МУС Росарио Сальваторе Айтала, вторая вице-президентка Рене Алапини-Гансу, судьи Лус дель Кармен Ибаньес Карранса, Серхио Херардо Угальде Годинес и Хайкель Бен Махфуд, а также бывший судья Бертрам Шмитт.

К слову, в сообщении российской прокуратуры некоторые должности представителей МУС указаны неправильно. В частности, Гофманского назвали действующим президентом суда, хотя с марта 2024 года эту должность занимает Томоко Аканэ.

В российском ведомстве сейчас утверждают, что указанные должностные лица якобы причастны к незаконному уголовному преследованию граждан РФ и принятию решений об их аресте без достаточных правовых оснований.

В декабре 2025 года Московский городской суд заочно признал девятерых представителей МУС виновными по ряду статей российского уголовного законодательства. Их приговорили к различным срокам лишения свободы — от трёх лет и шести месяцев до 15 лет. Среди предъявленных обвинений — незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное содержание под стражей и посягательство на лиц, пользующихся международной защитой.

В то же время информации о согласии Нидерландов удовлетворить российский запрос пока нет.

Почему Россия преследует представителей МУС

Противостояние между Москвой и Международным уголовным судом обострилось после того, как 17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Основанием стали подозрения в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и принудительным перемещением украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию. В суде заявили, что располагают достаточными доказательствами для привлечения Путина и Львовой-Беловой к индивидуальной уголовной ответственности за эти действия.

После этого российские власти начали уголовное преследование представителей МУС, а впоследствии объявили ряд судей и прокуроров в розыск.

В июне 2024 года Международный уголовный суд также выдал ордеры на арест бывшего министра обороны рф сергея шойгу и начальника генерального штаба вооружённых сил России валерия герасимова. Их подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с ударами по украинской энергетической инфраструктуре.

Кроме того, Россия не признаёт юрисдикцию МУС, ссылаясь на то, что не является участницей Римского статута. В то же время международный суд имеет полномочия рассматривать преступления, совершённые на территории Украины.

Могут ли Нидерланды выдать президентку МУС

Международный уголовный суд расположен в Гааге, а Нидерланды являются государством — участником Римского статута. Согласно статье 48 этого документа, судьи и прокуроры МУС пользуются международными привилегиями и иммунитетами при исполнении своих служебных обязанностей. Такие гарантии предусмотрены для обеспечения независимой деятельности учреждения.

Контекст

Томоко Аканэ возглавляет Международный уголовный суд с марта 2024 года. Её избрали президенткой учреждения на трёхлетний срок.

В августе 2026 года США также ввели санкции против Аканэ. Американская администрация объяснила ограничения своим несогласием с деятельностью МУС в отношении граждан государств, которые не признают его юрисдикцию. Международный уголовный суд раскритиковал эти санкции, заявив, что они подрывают независимость международного правосудия. Япония, в свою очередь, выразила сожаление из-за американских ограничений и подтвердила поддержку суда.

Напомним

В августе 2026 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио продолжит поддерживать Международный уголовный суд на фоне давления со стороны США.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Владимир Путин
Гаага
Нидерланды
Япония
Соединённые Штаты
Украина