Москва добивается экстрадиции президента МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Киев • УНН
Россия просит Нидерланды задержать и выдать президента МУС Томоко Аканэ и восемь представителей суда. Япония назвала это требование неприемлемым.
Генеральная прокуратура России обратилась к Нидерландам с требованием задержать и экстрадировать президентку Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, а также восьмерых других представителей учреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters, Bloomberg и японское информационное агентство Jiji Press.
Япония уже раскритиковала действия Москвы, назвав их неприемлемыми, и заявила о возможности дальнейших дипломатических мер.
Детали
В пятницу, 9 октября, заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Масанао Одзаки во время пресс-конференции заявил, что Токио выражает сожаление в связи с требованием России выдать президентку Международного уголовного суда Томоко Аканэ, которая является гражданкой Японии. По словам чиновника, японские власти уже неоднократно обращались к российской стороне, подчёркивая, что преследование представителей МУС является необоснованным и неприемлемым.
То, что российская сторона обратилась к нескольким странам с запросами об экстрадиции, вызывает сожаление
Он подчеркнул, что Япония последовательно поддерживает деятельность Международного уголовного суда как постоянного международного судебного учреждения, призванного обеспечивать ответственность за наиболее тяжкие преступления и соблюдение верховенства права. В связи с этим японское правительство намерено продолжить консультации с руководством МУС и другими государствами — участниками Римского статута. Токио также не исключает новых дипломатических обращений к Москве в связи с преследованием должностных лиц суда.
Кого Россия требует экстрадировать
8 октября Генеральная прокуратура РФ сообщила, что направила Министерству юстиции и безопасности Нидерландов, а также компетентным органам ряда других стран запросы о задержании и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда. Речь идёт, в частности, о действующей президентке МУС Томоко Аканэ, бывшем главном прокуроре Кариме Хане и бывшем президенте суда Пётре Гофманском.
В список также вошли первый вице-президент МУС Росарио Сальваторе Айтала, вторая вице-президентка Рене Алапини-Гансу, судьи Лус дель Кармен Ибаньес Карранса, Серхио Херардо Угальде Годинес и Хайкель Бен Махфуд, а также бывший судья Бертрам Шмитт.
К слову, в сообщении российской прокуратуры некоторые должности представителей МУС указаны неправильно. В частности, Гофманского назвали действующим президентом суда, хотя с марта 2024 года эту должность занимает Томоко Аканэ.
В российском ведомстве сейчас утверждают, что указанные должностные лица якобы причастны к незаконному уголовному преследованию граждан РФ и принятию решений об их аресте без достаточных правовых оснований.
В декабре 2025 года Московский городской суд заочно признал девятерых представителей МУС виновными по ряду статей российского уголовного законодательства. Их приговорили к различным срокам лишения свободы — от трёх лет и шести месяцев до 15 лет. Среди предъявленных обвинений — незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное содержание под стражей и посягательство на лиц, пользующихся международной защитой.
В то же время информации о согласии Нидерландов удовлетворить российский запрос пока нет.
Почему Россия преследует представителей МУС
Противостояние между Москвой и Международным уголовным судом обострилось после того, как 17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Основанием стали подозрения в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и принудительным перемещением украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию. В суде заявили, что располагают достаточными доказательствами для привлечения Путина и Львовой-Беловой к индивидуальной уголовной ответственности за эти действия.
После этого российские власти начали уголовное преследование представителей МУС, а впоследствии объявили ряд судей и прокуроров в розыск.
В июне 2024 года Международный уголовный суд также выдал ордеры на арест бывшего министра обороны рф сергея шойгу и начальника генерального штаба вооружённых сил России валерия герасимова. Их подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с ударами по украинской энергетической инфраструктуре.
Кроме того, Россия не признаёт юрисдикцию МУС, ссылаясь на то, что не является участницей Римского статута. В то же время международный суд имеет полномочия рассматривать преступления, совершённые на территории Украины.
Могут ли Нидерланды выдать президентку МУС
Международный уголовный суд расположен в Гааге, а Нидерланды являются государством — участником Римского статута. Согласно статье 48 этого документа, судьи и прокуроры МУС пользуются международными привилегиями и иммунитетами при исполнении своих служебных обязанностей. Такие гарантии предусмотрены для обеспечения независимой деятельности учреждения.
Контекст
Томоко Аканэ возглавляет Международный уголовный суд с марта 2024 года. Её избрали президенткой учреждения на трёхлетний срок.
В августе 2026 года США также ввели санкции против Аканэ. Американская администрация объяснила ограничения своим несогласием с деятельностью МУС в отношении граждан государств, которые не признают его юрисдикцию. Международный уголовный суд раскритиковал эти санкции, заявив, что они подрывают независимость международного правосудия. Япония, в свою очередь, выразила сожаление из-за американских ограничений и подтвердила поддержку суда.
Напомним
В августе 2026 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио продолжит поддерживать Международный уголовный суд на фоне давления со стороны США.