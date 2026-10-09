Москва добивается экстрадиции президента МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Генеральная прокуратура России обратилась к Нидерландам с требованием задержать и экстрадировать президентку Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, а также восьмерых других представителей учреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters, Bloomberg и японское информационное агентство Jiji Press.

Япония уже раскритиковала действия Москвы, назвав их неприемлемыми, и заявила о возможности дальнейших дипломатических мер.

Детали

В пятницу, 9 октября, заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Масанао Одзаки во время пресс-конференции заявил, что Токио выражает сожаление в связи с требованием России выдать президентку Международного уголовного суда Томоко Аканэ, которая является гражданкой Японии. По словам чиновника, японские власти уже неоднократно обращались к российской стороне, подчёркивая, что преследование представителей МУС является необоснованным и неприемлемым.

То, что российская сторона обратилась к нескольким странам с запросами об экстрадиции, вызывает сожаление - заявил Одзаки.

Он подчеркнул, что Япония последовательно поддерживает деятельность Международного уголовного суда как постоянного международного судебного учреждения, призванного обеспечивать ответственность за наиболее тяжкие преступления и соблюдение верховенства права. В связи с этим японское правительство намерено продолжить консультации с руководством МУС и другими государствами — участниками Римского статута. Токио также не исключает новых дипломатических обращений к Москве в связи с преследованием должностных лиц суда.

Кого Россия требует экстрадировать

8 октября Генеральная прокуратура РФ сообщила, что направила Министерству юстиции и безопасности Нидерландов, а также компетентным органам ряда других стран запросы о задержании и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда. Речь идёт, в частности, о действующей президентке МУС Томоко Аканэ, бывшем главном прокуроре Кариме Хане и бывшем президенте суда Пётре Гофманском.

В список также вошли первый вице-президент МУС Росарио Сальваторе Айтала, вторая вице-президентка Рене Алапини-Гансу, судьи Лус дель Кармен Ибаньес Карранса, Серхио Херардо Угальде Годинес и Хайкель Бен Махфуд, а также бывший судья Бертрам Шмитт.

К слову, в сообщении российской прокуратуры некоторые должности представителей МУС указаны неправильно. В частности, Гофманского назвали действующим президентом суда, хотя с марта 2024 года эту должность занимает Томоко Аканэ.

В российском ведомстве сейчас утверждают, что указанные должностные лица якобы причастны к незаконному уголовному преследованию граждан РФ и принятию решений об их аресте без достаточных правовых оснований.

В декабре 2025 года Московский городской суд заочно признал девятерых представителей МУС виновными по ряду статей российского уголовного законодательства. Их приговорили к различным срокам лишения свободы — от трёх лет и шести месяцев до 15 лет. Среди предъявленных обвинений — незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное содержание под стражей и посягательство на лиц, пользующихся международной защитой.

В то же время информации о согласии Нидерландов удовлетворить российский запрос пока нет.

Почему Россия преследует представителей МУС

Противостояние между Москвой и Международным уголовным судом обострилось после того, как 17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Основанием стали подозрения в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и принудительным перемещением украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию. В суде заявили, что располагают достаточными доказательствами для привлечения Путина и Львовой-Беловой к индивидуальной уголовной ответственности за эти действия.

После этого российские власти начали уголовное преследование представителей МУС, а впоследствии объявили ряд судей и прокуроров в розыск.

В июне 2024 года Международный уголовный суд также выдал ордеры на арест бывшего министра обороны рф сергея шойгу и начальника генерального штаба вооружённых сил России валерия герасимова. Их подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с ударами по украинской энергетической инфраструктуре.

Кроме того, Россия не признаёт юрисдикцию МУС, ссылаясь на то, что не является участницей Римского статута. В то же время международный суд имеет полномочия рассматривать преступления, совершённые на территории Украины.

Могут ли Нидерланды выдать президентку МУС

Международный уголовный суд расположен в Гааге, а Нидерланды являются государством — участником Римского статута. Согласно статье 48 этого документа, судьи и прокуроры МУС пользуются международными привилегиями и иммунитетами при исполнении своих служебных обязанностей. Такие гарантии предусмотрены для обеспечения независимой деятельности учреждения.

Контекст

Томоко Аканэ возглавляет Международный уголовный суд с марта 2024 года. Её избрали президенткой учреждения на трёхлетний срок.

В августе 2026 года США также ввели санкции против Аканэ. Американская администрация объяснила ограничения своим несогласием с деятельностью МУС в отношении граждан государств, которые не признают его юрисдикцию. Международный уголовный суд раскритиковал эти санкции, заявив, что они подрывают независимость международного правосудия. Япония, в свою очередь, выразила сожаление из-за американских ограничений и подтвердила поддержку суда.

Напомним

В августе 2026 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио продолжит поддерживать Международный уголовный суд на фоне давления со стороны США.