У Белграді тисячі людей прийшли попрощатися з "боснійським м'ясником" Ратком Младичем

У Белграді тисячі людей прийшли на похорон Ратко Младича. Прощання відбувається у невеликій церкві св. Луки, а чи не в кафедральному соборі св. Сави, де зазвичай проводиться державний похорон, передає УНН із посиланням на DW.

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Міністр юстиції Сербії Ненад Вуїч раніше оголосив, що Младича поховають із "військовими та державними почестями", але президент Александар Вучич змінив це рішення.

До церкви масово приїжджають автобуси з людьми з інших регіонів Сербії та з Республіки Сербської – автономії у складі Боснії та Герцеговини. За даними AFP, серед тих, хто прибув на похорон, багато ветеранів Югославських воєн. Труну з тілом генерала оточує почесна варта з солдатів. Поруч із церквою вивішені сербські прапори та розтягнутий банер, де Младича названо "героєм". Так його називають і багато учасників церемонії, повідомляє AFP. За його даними, труна з тілом буде виставлена ​​для прощання на кілька годин, потім відбудеться поминальна служба. Її може провести особисто патріарх Сербської православної церкви Порфирій. Потім труну відвезуть на цвинтар.

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Младич помер 27 серпня у віці 84 років у слідчому центрі ООН у Гаазі, де відбував довічне ув'язнення за геноцид, злочини проти людяності та військові злочини. Серед своїх жертв та інших відомий як "боснійський м’ясник".

Міжнародний трибунал із колишньої Югославії визнав його винним, зокрема, у причетності до масового вбивства близько 8 тисяч мусульман у Сребрениці у 1995 році та злочинів, скоєних під час облоги Сараєво.

Гутерріш висловив підтримку жертвам злочинів Ратко Младича, який помер у Гаазі