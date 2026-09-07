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У Белграді тисячі людей прийшли попрощатися з "боснійським м'ясником" Ратком Младичем

Київ • УНН

 • 1866 перегляди

Младича ховають у Белграді без державних почестей, попри попередню заяву міністра юстиції. На церемонію прибули ветерани та прихильники генерала.

У Белграді тисячі людей прийшли попрощатися з "боснійським м'ясником" Ратком Младичем

У Белграді тисячі людей прийшли на похорон Ратко Младича. Прощання відбувається у невеликій церкві св. Луки, а чи не в кафедральному соборі св. Сави, де зазвичай проводиться державний похорон, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Міністр юстиції Сербії Ненад Вуїч раніше оголосив, що Младича поховають із "військовими та державними почестями", але президент Александар Вучич змінив це рішення.

До церкви масово приїжджають автобуси з людьми з інших регіонів Сербії та з Республіки Сербської – автономії у складі Боснії та Герцеговини. За даними AFP, серед тих, хто прибув на похорон, багато ветеранів Югославських воєн. Труну з тілом генерала оточує почесна варта з солдатів. Поруч із церквою вивішені сербські прапори та розтягнутий банер, де Младича названо "героєм". Так його називають і багато учасників церемонії, повідомляє AFP. За його даними, труна з тілом буде виставлена ​​для прощання на кілька годин, потім відбудеться поминальна служба. Її може провести особисто патріарх Сербської православної церкви Порфирій. Потім труну відвезуть на цвинтар.

Додамо

Младич помер 27 серпня у віці 84 років у слідчому центрі ООН у Гаазі, де відбував довічне ув'язнення за геноцид, злочини проти людяності та військові злочини. Серед своїх жертв та інших відомий як "боснійський м’ясник".

Міжнародний трибунал із колишньої Югославії визнав його винним, зокрема, у причетності до масового вбивства близько 8 тисяч мусульман у Сребрениці у 1995 році та злочинів, скоєних під час облоги Сараєво.

Гутерріш висловив підтримку жертвам злочинів Ратко Младича, який помер у Гаазі28.08.26, 01:38 • 4604 перегляди

Антоніна Туманова

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