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У Гаазі помер засуджений за геноцид боснійський генерал Младич

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Ратко Младич помер у гаазькому центрі ООН, де відбував довічне ув’язнення. Його визнали винним у геноциді та злочинах війни.

У Гаазі помер засуджений за геноцид боснійський генерал Младич

Генерал боснійських сербів Ратко Младич, який відбував довічне ув'язнення за геноцид під час кривавої війни 1992-1995 років у Боснії, помер у центрі утримання під вартою Організації Об'єднаних Націй у Гаазі. Про це повідомило белградське телебачення "Informer ​TV", передає УНН.

Деталі

84-річний Младич відбував довічне покарання і раніше подавав клопотання про дострокове звільнення, посилаючись на здоров'я, що погіршується.

За даними BBC, Младич перебував у тюремній лікарні два роки, він був прикутий до ліжка.

Колишнього командувача головного штабу армії Республіки Сербської було заарештовано 26 травня 2011 року в Сербії і видано владою в Гаагу.

22 листопада 2017 року Гаазький засудив його до довічного ув'язнення за звинуваченнями у військових злочинах під час громадянської війни у ​​Боснії та Герцеговині 1992-1995 років.

Суд визнав його винним у геноциді, військових злочинах і злочинах проти людяності.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Довічне позбавлення волі
Організація Об'єднаних Націй
Гаага
Боснія і Герцеговина
Сербія