В Гааге умер осуждённый за геноцид боснийский генерал Младич

Генерал боснийских сербов Ратко Младич, отбывавший пожизненное заключение за геноцид во время кровопролитной войны 1992–1995 годов в Боснии, умер в центре содержания под стражей Организации Объединённых Наций в Гааге. Об этом сообщило белградское телевидение "Informer ​TV", передаёт УНН.

Детали

84-летний Младич отбывал пожизненное наказание и ранее подавал ходатайство о досрочном освобождении, ссылаясь на ухудшающееся состояние здоровья.

По данным BBC, Младич находился в тюремной больнице два года, он был прикован к постели.

Бывший командующий Главного штаба армии Республики Сербской был арестован 26 мая 2011 года в Сербии и выдан властями Гааге.

22 ноября 2017 года Гаагский суд приговорил его к пожизненному заключению по обвинениям в военных преступлениях во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах.

Суд признал его виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.