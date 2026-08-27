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Financial Times
Техника

В Гааге умер осуждённый за геноцид боснийский генерал Младич

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Ратко Младич умер в гаагском центре ООН, где отбывал пожизненное заключение. Его признали виновным в геноциде и военных преступлениях.

В Гааге умер осуждённый за геноцид боснийский генерал Младич

Генерал боснийских сербов Ратко Младич, отбывавший пожизненное заключение за геноцид во время кровопролитной войны 1992–1995 годов в Боснии, умер в центре содержания под стражей Организации Объединённых Наций в Гааге. Об этом сообщило белградское телевидение "Informer ​TV", передаёт УНН.

Детали

84-летний Младич отбывал пожизненное наказание и ранее подавал ходатайство о досрочном освобождении, ссылаясь на ухудшающееся состояние здоровья.

По данным BBC, Младич находился в тюремной больнице два года, он был прикован к постели.

Бывший командующий Главного штаба армии Республики Сербской был арестован 26 мая 2011 года в Сербии и выдан властями Гааге.

22 ноября 2017 года Гаагский суд приговорил его к пожизненному заключению по обвинениям в военных преступлениях во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах.

Суд признал его виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Пожизненное лишение свободы
Организация Объединенных Наций
Гаага
Босния и Герцеговина
Сербия