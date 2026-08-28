Гутерріш висловив підтримку жертвам злочинів Ратко Младича, який помер у Гаазі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив підтримку жертвам воєнних злочинів колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича, який помер у тюремній лікарні в Гаазі. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

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Генеральний секретар висловлює свою солідарність із жертвами, тими, хто вижив, та їхніми родинами – заявив речник Гутерріша Стефан Дюжаррік.

84-річний Младич помер під час лікування після численних інсультів. Він відбував довічне ув’язнення в Гаазі після вироку за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності.

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Младича називали "М'ясником Боснії" через його роль у війні 1992–1995 років. Найвідомішим злочином, пов’язаним із його командуванням, стала різанина у Сребрениці 1995 року, де сербські сили вбили близько 8 тисяч боснійських мусульманських чоловіків і хлопчиків.

Міжнародний залишковий механізм кримінальних трибуналів ООН підтвердив смерть Младича та розпорядився провести ретельне розслідування її обставин.

Водночас росія розкритикувала трибунал, який засудив Младича, заявивши про нібито політичний характер його переслідування.

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