Гутерриш выразил поддержку жертвам преступлений Ратко Младича, который умер в Гааге
Киев • УНН
Ратко Младич умер в возрасте 84 лет во время лечения после инсультов. Он отбывал пожизненное наказание за геноцид и военные преступления.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку жертвам военных преступлений бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который умер в тюремной больнице в Гааге. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Генеральный секретарь выражает свою солидарность с жертвами, выжившими и их семьями
84-летний Младич умер во время лечения после многочисленных инсультов. Он отбывал пожизненное заключение в Гааге после вынесения приговора за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.
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Младича называли «Мясником Боснии» из-за его роли в войне 1992–1995 годов. Самым известным преступлением, связанным с его командованием, стала резня в Сребренице в 1995 году, где сербские силы убили около 8 тысяч боснийских мусульманских мужчин и мальчиков.
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН подтвердил смерть Младича и распорядился провести тщательное расследование её обстоятельств.
В то же время Россия раскритиковала трибунал, который осудил Младича, заявив о якобы политическом характере его преследования.
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