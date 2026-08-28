Гутерриш выразил поддержку жертвам преступлений Ратко Младича, который умер в Гааге

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку жертвам военных преступлений бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который умер в тюремной больнице в Гааге. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

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Генеральный секретарь выражает свою солидарность с жертвами, выжившими и их семьями – заявил пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик.

84-летний Младич умер во время лечения после многочисленных инсультов. Он отбывал пожизненное заключение в Гааге после вынесения приговора за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

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Младича называли «Мясником Боснии» из-за его роли в войне 1992–1995 годов. Самым известным преступлением, связанным с его командованием, стала резня в Сребренице в 1995 году, где сербские силы убили около 8 тысяч боснийских мусульманских мужчин и мальчиков.

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН подтвердил смерть Младича и распорядился провести тщательное расследование её обстоятельств.

В то же время Россия раскритиковала трибунал, который осудил Младича, заявив о якобы политическом характере его преследования.

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