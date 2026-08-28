Гутерриш выразил поддержку жертвам преступлений Ратко Младича, который умер в Гааге

$44.570.1052.010.08
ukenru
21:20 • 12937 просмотра
Глава ЦРУ хотел показать путину реальную ситуацию на фронте и мрачные перспективы для рф — NYT
20:16 • 16350 просмотра
Зеленский в Кишинёве заявил, что Россия проиграет, а Украина и Молдова будут частью ЕвропыVideo
18:55 • 20700 просмотра
Город может надолго остаться без света и тепла из-за атак рф — жителей Херсона призвали эвакуироваться
Эксклюзив
27 августа, 15:58 • 40898 просмотра
Школы перед 1 сентября: грозит ли Киеву нехватка мест для учащихся
27 августа, 14:23 • 32424 просмотра
Принц Гарри и Меган с детьми вернулись в Великобританию на "длительный период" - СМИ
27 августа, 13:27 • 53938 просмотра
Осенняя обрезка деревьев: когда работать и какие ветви удалятьPhoto
27 августа, 12:24 • 35516 просмотра
В Непале и Китае число пропавших без вести из-за наводнений возросло до 1450 человек
27 августа, 11:55 • 32510 просмотра
Последствия российского обстрела Бориспольского района — фоторепортажPhoto
27 августа, 11:02 • 24069 просмотра
Из-за российских обстрелов задерживаются несколько десятков поездов, два более чем на 10 часов - Укрзализныця
27 августа, 10:48 • 37224 просмотра
россияне повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ 4 КАБами, оборудование уничтожено - Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.1м/с
69%
752мм
Популярные новости
Король Норвегии Харальд в "очень тяжёлом" состоянии, семья рядом с ним27 августа, 13:40 • 10327 просмотра
Санду назвала запугиванием пролёт российских дронов над Молдовой27 августа, 13:46 • 10084 просмотра
За 20 000 долларов обещали бронирование и выезд за границу - задержали волонтёра и сотрудницу Красного КрестаPhoto27 августа, 13:58 • 11384 просмотра
В Румынии после пожара возле границы нашли обломки дронаVideo27 августа, 13:58 • 13542 просмотра
История и особенности чешской кухни27 августа, 14:09 • 40187 просмотра
публикации
Школы перед 1 сентября: грозит ли Киеву нехватка мест для учащихся
Эксклюзив
27 августа, 15:58 • 40909 просмотра
История и особенности чешской кухни27 августа, 14:09 • 40533 просмотра
Осенняя обрезка деревьев: когда работать и какие ветви удалятьPhoto27 августа, 13:27 • 53946 просмотра
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными27 августа, 06:59 • 106483 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26 августа, 16:14 • 108276 просмотра
Актуальные люди
Майя Санду
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Николь Кидман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video23:06 • 2158 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 84603 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 68127 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 90761 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 88509 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фильм
Сериал
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Гутерриш выразил поддержку жертвам преступлений Ратко Младича, который умер в Гааге

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Ратко Младич умер в возрасте 84 лет во время лечения после инсультов. Он отбывал пожизненное наказание за геноцид и военные преступления.

Гутерриш выразил поддержку жертвам преступлений Ратко Младича, который умер в Гааге

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку жертвам военных преступлений бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который умер в тюремной больнице в Гааге. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Генеральный секретарь выражает свою солидарность с жертвами, выжившими и их семьями

– заявил пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик.

84-летний Младич умер во время лечения после многочисленных инсультов. Он отбывал пожизненное заключение в Гааге после вынесения приговора за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Парламент Республики Сербской одобрил доклад о возражении геноцида в Сребренице19.04.24, 11:49 • 17936 просмотров

Младича называли «Мясником Боснии» из-за его роли в войне 1992–1995 годов. Самым известным преступлением, связанным с его командованием, стала резня в Сребренице в 1995 году, где сербские силы убили около 8 тысяч боснийских мусульманских мужчин и мальчиков.

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН подтвердил смерть Младича и распорядился провести тщательное расследование её обстоятельств.

В то же время Россия раскритиковала трибунал, который осудил Младича, заявив о якобы политическом характере его преследования.

В Гааге умер осуждённый за геноцид боснийский генерал Младич27.08.26, 16:05 • 4770 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Пожизненное лишение свободы
Организация Объединенных Наций
Гаага
Босния и Герцеговина