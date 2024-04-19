Парламент Республики Сербской одобрил доклад о возражении геноцида в Сребренице

Парламент автономной Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) 18 апреля одобрил доклад, в котором утверждается, что убийство 8000 мусульман сербскими силами в Сребренице во время Боснийской войны не было геноцидом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг парламента был сделан на фоне кампании Сербии и автономной Республики Сербской в Боснии и Герцеговине против резолюции о почтении памяти жертв геноцида в Сребренице, которая обсуждается в ООН и должна быть вынесена на голосование Генеральной Ассамблеи в начале мая.

После голосования в парламенте Республики Сербской, тысячи людей со всего региона присоединились к акции протеста против резолюции, организованной правящей коалицией в де-факто столице Баня-Луке.

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что операция армии боснийских сербов в Сребренице была "большой ошибкой".

"Это было преступление, но это не был геноцид", - сказал Додик своим сторонникам, которые аплодировали и размахивали сербскими флагами. Он призвал босняков-мусульман отозвать свою поддержку резолюции, заявив, что в противном случае сербы не смогут жить с ними в одном государстве.

Президент Сербии Александар Вучич на прошлой неделе заявил, что Белград будет бороться против резолюции ООН, возлагающей вину на сербов. Правительство опасается, что она может стать основанием для Боснии требовать военных репараций от Сербии, как союзника боснийских сербов времен войны.

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Международный трибунал по бывшей Югославии, базирующийся в Гааге, в ряде вердиктов за последние два десятилетия установил, что массовое убийство 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице было геноцидом.

В 2007 году Международный суд ООН подтвердил это заявление, отметив, что Сербия не смогла предотвратить геноцид.

Проект резолюции ООН, инициированный Германией, Руандой и поддержанный США, Боснией и Герцеговиной и другими странами, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Она также призывает осудить любое отрицание геноцида в городке.

Справочно

Резня 11 июля 1995 года произошла через неделю после того, как безопасная зона ООН в Сребренице была атакована силами боснийских сербов. Событие было признано самым страшным зверством в Европе со времен Второй мировой войны, а международные суды признали его геноцидом.

Мужчины, большинство из которых были безоружны, были казнены при попытке бегства из восточного анклава после того, как он попал в руки сил боснийских сербов. Их убили массово, а их останки были откопаны годами позже из первичных и вторичных массовых захоронений.

Сербскими силами командовал генерал Ратко Младич, который в 2017 году был пожизненно заключен после того, как Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в геноциде и преступлениях против человечности за организацию массовых убийств и этнических чисток во время войны в Боснии.

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