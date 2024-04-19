Парламент Республики Сербской одобрил доклад о возражении геноцида в Сребренице

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  21723 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  197306 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  230440 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  230022 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  175465 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119052 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129454 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140026 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138182 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124594 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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18 апреля 2024, 06:06  •  204848 просмотра
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16 апреля 2024, 09:20  •  311116 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  321162 просмотра

Парламент Республики Сербской одобрил доклад о возражении геноцида в Сребренице

Депутаты парламента от боснийских сербов приняли отчет, который отрицает, что убийство 8000 мусульман в Сребренице во время Боснийской войны было геноцидом.

Новости Мира •   •  8710 просмотра
Парламент Республики Сербской одобрил доклад о возражении геноцида в Сребренице

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Жители нескольких населенных пунктов Винницкой области проигнорировали собрание граждан, которое по замыслу организаторов должно было превратиться в несанкционированный митинг с антиукраинскими лозунгами.

политика •   •  49219 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла

В результате российской атаки на железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области погиб один сотрудник Укрзализныци, еще семеро получили ранения.

Война •   •  15263 просмотра
Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла

россияне ночью массированно обстреляли Херсон: трое пострадавших

Ночью россияне осуществили массированный обстрел жилых кварталов Херсона, повредив дома и сооружения, в результате чего трое гражданских получили взрывные ранения и травмы.

Война •   •  14947 просмотра
россияне ночью массированно обстреляли Херсон: трое пострадавших

В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3

Один из четырех пилотов российского бомбардировщика Ту-22М3, сбитого в ставропольском крае рф, погиб, поиски другого пилота продолжаются.

Война •   •  14457 просмотра
В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3

Украинские военные снова расписывают стелу на въезде в Донецкую область

Представители различных подразделений снова оставляют памятные надписи и наклейки на потолке на въезде в Донецкую область, после того как малоизвестные "волонтеры" закрасили надписи, которые бойцы оставляли там с 2014 года.

Общество •   •  14288 просмотра
Украинские военные снова расписывают стелу на въезде в Донецкую область

Туск призвал польских фермеров прекратить блокаду границы с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих польских фермеров прекратить блокирование украинской границы.

политика •   •  13386 просмотра
Туск призвал польских фермеров прекратить блокаду границы с Украиной

Директор ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца года

Директор ЦРУ предупреждает, что существует реальный риск поражения Украины от россии до конца 2024 года, если Конгресс не примет законопроект о предоставлении военной помощи.

Война •   •  14277 просмотра
Директор ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца года

Из-за атаки рф на Днепропетровщине погибли 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет

Трое детей в возрасте 6, 8 и 14 лет погибли в результате российской атаки на Днепропетровскую область. Всего погибли девять человек, еще 25 получили ранения

Война •   •  16590 просмотра
Из-за атаки рф на Днепропетровщине погибли 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет

Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было

Израиль нанес удар по Ирану, целью которого был военный объект вблизи Исфахана, в ответ на недавние нападения Ирана на израильскую территорию, но, по словам американских официальных лиц, эта цель не была ядерным объектом.

Новости Мира •   •  14868 просмотра
Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было